بالتعاون مع الفاو.. نائب وزير الزراعة: دعم الاستزراع السمكي في مصر

وقع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" في مصر، بروتوكول للتعاون بهدف تعزيز حوكمة الأمن الحيوي بقطاع الإستزراع السمكي بكافة المستويات، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واستمرارًا للتعاون التاريخي بين الوزارة والمنظمة كشريك أساسي للتنمية الزراعية في مصر.

وقال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن البروتوكول يستهدف تبني استراتيجية وطنية لصحة الأحياء المائية والتوافق على السياسات الحاكمة والإجراءات الفنية وصولًا الى المزارع الإنتاجية عملًا على تحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية من خلال قطاع استزراع سمكي صحي ومستدام.

واوضح أن الآليات التنفيذية للبروتوكول تتضمن تعزيز قدرات الهيئات الوطنية وقدرات المزارعين وتحقيق شراكة حقيقية بين أصحاب المصلحة بين القطاعين العام والخاص من خلال الترويج للممارسات الجيدة والإنتاج المسؤل وتقليل المخاطر الحيوية لتحقيق الإستدامة بقطاع الاستزراع السمكي.

يذكر ان منظمة الأغذية قامت بتنفيذ نحو ٤ مشروعات في مجال المساعدات الفنية للجانب المصري من اهمها مشروع المساعدة الفنية لمكافحة دودة الحشد الخريفية، وكذلك مشروع تقليل الفاقد والهدر من المحاصيل سريعة التلف مثل الطماطم، وتحديث استراتيجية الزراعة ٢٠٣٠ ، مشروع منتدى الاستثمار ومؤخرا تم الاتفاق على قيامها بتنفيذ المدارس الحقلية الإرشادية لصغار المزارعين والعاملين بقطاع الزراعة في مصر، وجار تنفيذ مشروع المساعدة الفنية لاعادة تأهيل مراكز تجميع الألبان الي جانب استمرار مشروع الطواري الاكتاد والذى يساهم في استمرار دعم القوافل البيطرية.