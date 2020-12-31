نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار عاجل من وزير التعليم بشأن الامتحانات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا يوجد امتحانات لأي صف دراسي سواء عملية أو ورقية أو الكترونية في الفترة من ٢ يناير وحتى انتهاء إجازة منتصف العام في ٢٠ فبراير ٢٠٢١.

جاء ذلك في منشور للوزير عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".