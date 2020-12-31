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كتالوج عروض عيد ميلاد كارفور لرأس السنة 2021 بالكامل

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عبد الهادي مصطفى 0 تبليغ

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محمد سياف - ابو ظبي - عروض عيد ميلاد كارفور لرأس السنة 2021 هي من أكبر العروض والتخفيضات التي تقدم من سلسلة هايبر ماركت كارفور العالمية، ففي كل عام في نفس التوقيت تعلن شركة كارفور عن تخفيضات هائلة على مختلف أنواع السلع والمنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية والأجهزة الإلكترونية في مهرجان التخفيضات، وتنشر العروض في كتالوج مميز بالألوان يتضمن الأسعار القديمة والجديدة لمختلف المنتجات.

 عروض عيد ميلاد كارفور لرأس السنة 2021

يقبل الكثير من العملاء على الشراء من عروض عيد ميلاد كارفور لرأس السنة حيث تنخفض الأسعار بصورة أكبر عن باقي أيام السنة، ففي بعض الأحيان تصل التخفيضات إلى أكثر من 50 % عن السعر الأصلي، مما يشجع العملاء على زيارة سلسلة هايبر ماركت كارفور في تلك المناسبة، لاقتناء ما يحتاجون إليه من مستلزمات بأسعار مناسبة ومخفضة.

تنتشر سلسلة هايبر ماركت كارفور في العديد من دول العالم، ويوجد في مصر الكثير من الفروع في مختلف محافظات مصر، وتقدم سلسلة كارفور العديد من السلع التي لا غنى عنها لأي منزل، ولذلك فهي تلقى ترحيباً من العملاء لجمع ما يحتاجون إليه من مستلزمات وسلع من مكان واحد وبأسعار أقل من الأسواق الأخرى، كما أنها توفر العديد من المميزات ومنها استبدال أو إرجاع المنتجات في حال رغبة العميل في ذلك وهي ميزة لا تطبقها الكثير من المحال التجارية.

كتالوج عروض عيد ميلاد كارفور لرأس السنة 2021

عروض عيد ميلاد كارفور تبدأ من يوم 30 ديسمبر 2020 وتنتهي في يوم 12 يناير 2021 أو حتى نفاذ الكمية، وهي متوفرة في كافة فروع سلسلة هايبر ماركت كارفور أوكارفور أونلاين.

عروض عيد ميلاد كارفور لرأس السنة 2021

عروض عيد ميلاد كارفور لرأس السنة 2021

كتالوج عروض عيد ميلاد كارفور لرأس السنة 2021 بالكامل 1

كتالوج عروض عيد ميلاد كارفور لرأس السنة 2021 بالكامل 2

كتالوج عروض عيد ميلاد كارفور لرأس السنة 2021 بالكامل 3

كتالوج عروض عيد ميلاد كارفور لرأس السنة 2021 بالكامل 4

كتالوج عروض عيد ميلاد كارفور لرأس السنة 2021 بالكامل 5

كتالوج عروض عيد ميلاد كارفور لرأس السنة 2021 بالكامل 6

كتالوج عروض عيد ميلاد كارفور لرأس السنة 2021 بالكامل 6

كتالوج عروض عيد ميلاد كارفور لرأس السنة 2021 بالكامل 8

كتالوج عروض عيد ميلاد كارفور لرأس السنة 2021 بالكامل 9

كتالوج عروض عيد ميلاد كارفور لرأس السنة 2021 بالكامل 10

كتالوج عروض عيد ميلاد كارفور لرأس السنة 2021 بالكامل 11

كتالوج عروض عيد ميلاد كارفور لرأس السنة 2021 بالكامل 12

كتالوج عروض عيد ميلاد كارفور لرأس السنة 2021 بالكامل 13

كتالوج عروض عيد ميلاد كارفور لرأس السنة 2021 بالكامل 14

كتالوج عروض عيد ميلاد كارفور لرأس السنة 2021 بالكامل 15

كتالوج عروض عيد ميلاد كارفور لرأس السنة 2021 بالكامل 16

كتالوج عروض عيد ميلاد كارفور لرأس السنة 2021 بالكامل 17

كتالوج عروض عيد ميلاد كارفور لرأس السنة 2021 بالكامل 18

كتالوج عروض عيد ميلاد كارفور لرأس السنة 2021 بالكامل 19

كتالوج عروض عيد ميلاد كارفور لرأس السنة 2021 بالكامل 20

كتالوج عروض عيد ميلاد كارفور لرأس السنة 2021 بالكامل 21

كتالوج عروض عيد ميلاد كارفور لرأس السنة 2021 بالكامل 22

كتالوج عروض عيد ميلاد كارفور لرأس السنة 2021 بالكامل 23

كتالوج عروض عيد ميلاد كارفور لرأس السنة 2021 بالكامل 24

كتالوج عروض عيد ميلاد كارفور لرأس السنة 2021 بالكامل 25

كتالوج عروض عيد ميلاد كارفور لرأس السنة 2021 بالكامل 26

كتالوج عروض عيد ميلاد كارفور لرأس السنة 2021 بالكامل 27

كتالوج عروض عيد ميلاد كارفور لرأس السنة 2021 بالكامل 28

كتالوج عروض عيد ميلاد كارفور لرأس السنة 2021 بالكامل 29

كتالوج عروض عيد ميلاد كارفور لرأس السنة 2021 بالكامل 30

كتالوج عروض عيد ميلاد كارفور لرأس السنة 2021 بالكامل 30

كتالوج عروض عيد ميلاد كارفور لرأس السنة 2021 بالكامل 32

كتالوج عروض عيد ميلاد كارفور لرأس السنة 2021 بالكامل 33

كتالوج عروض عيد ميلاد كارفور لرأس السنة 2021 بالكامل 34

كتالوج عروض عيد ميلاد كارفور لرأس السنة 2021 بالكامل 35

كتالوج عروض عيد ميلاد كارفور لرأس السنة 2021 بالكامل 36

كتالوج عروض عيد ميلاد كارفور لرأس السنة 2021 بالكامل 37

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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