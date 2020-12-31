باقات أورنج الشهرية 2021 أسعار نظام إيجل وأكواد الاشتراك

باقات أورنج الشهرية 2021 من أبرز الباقات للانترنت والمكالمات نظام إيجل التى يقبل عملاء شركة أورنج للاشتراك فيها ، فهى تبدأ من 70 جنيه وتكون مناسبة للغاية لمن يستخدمون "هوت سبوت" فتوفر معهم دون نفاذ الباقة، لذلك نرصد كافة التفاصيل عن باقات أورنج الشهرية 2021 من خلال نظام إيجل الجديد.

باقات إيجل من أورنج

يوضح دوت الخليج كافة تفاصيل باقات إيجل من أورنج وأنظمة الاشتراك عليها من خلال التالي:

– ميني إيجل الشهري بقيمة 70 جنيه للاستمتاع 1500 دقيقة لأورنج، و200 دقيقة لباقي الشبكات، و1 جيجابايت انترنت .

– إيجل 100 الشهري بقيمة 100 جنيه يوفر دقائق لأورنج بلا حدود، و 500 دقيقة لباقي الشبكات، ورسائل قصيرة بلا حدود لأي شبكة في مصر، 1500 مكالمات أثناء التجوال ، و4 جيجابايت انترنت .

– إيجل 300 الشهري بـ 300 جنيه وعليه دقائق بلا حدود لأي شبكة في مصر، رسائل قصيرة بلا حدود لأي شبكة في مصر ،وقسيمة الخصم السنوي 900 جنيه، مكالمات أثناء التجوال 1500 ، 12 جيجابايت انترنت.

-إيجل 500 الشهري بـ 500 جنيه ويقدم بدقائق بلا حدود لأي شبكة في مصر، رسائل قصيرة بلا حدود لأي شبكة في مصر، وقسيمة الخصم السنوي 1600 جنيه ، مكالمات أثناء التجوال 1500، 25 جيجابايت انترنت.

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– إيجل 1000 الشهري يوفر 1000 جنيه ويمكن من خلاله الاستمتاع بدقائق بلا حدود لأي شبكة في مصر، رسائل قصيرة بلا حدود لأي شبكة في مصر، وقسيمة الخصم السنوي 6000جنية ، مكالمات أثناء التجوال 1500 ، 60 جيجابايت انترنت باقات اورنج Orange 2020.

