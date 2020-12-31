سلمى أبو ضيف تعلن ارتباطها.. والجمهور يثور ضدها بسبب ديانته

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، صورة لها مع مانويل آرنوت رئيس تحرير مجلة فوج العربية، لتعلن من خلالها ارتباطها بشكل رسمي.

سلمى أبو ضيف تعلن ارتباطها

كتبت "أبو ضيف" على الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، "هو عامي الـ 2021 " مرفقة جملتها بقلب أحمر.

لاقت الصورة إعجاب العديد من جمهورها، حيث إنهالت عليها العديد من المباركات والتهاني، إلا أن فرحتها لن تكتمل بسبب بعض التعليقات التي هاجمتها.

استنكر العديد من الجمهور ارتباط سلمى أبو ضيف بشخص غير مسلم، إلا أنها لن تهتم بتلك الأقاويل ولن تفضل الرد عليها كعادتها.

سلمى أبو ضيف وعلاقتها العاطفية

كانت قد أعلنت الفنانة سلمى أبو ضيف، انفصالها عن حبيبها الإيطالي في شهر فبراير الماضي من عام 2020.

عادة ما تشغل "سلمى" تفكير العديد من متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لتخطف الأنظار من خلال فساتينها الجذابة، فضلًا عن حضورها الرياضي الذي لن تغفل عن مشاركته مع الجمهور مطلقًا.

من هي سلمى أبو ضيف

دخلت الفنانة الشابة عالم الفن في صغرها، إلا أنها إستطاعت أن تثبت وجودها وسط عملاقة الفن مثل الفنانة هند صبري، وذلك حينما كان لها النصيب في المشاركة أمامها بمسلسل حلاوة الدنيا، في حضور رجاء الجداوي وحنان مطاوع، وأنوشكا، وغيرهم من كبار النجوم.

أبلت "سلمى" جميع أدوارها بتفاني تام لينطلق اسمها بسرعة مكوكية بين العالم الفني، حيث شاركت في العديد من الأعمال والتي كان بينها طلعت روحي، ولا تطفىء الشمس، ولدينا أقوال أخر، وحدوتة مرة".

الجدير بالذكر، أن آخر أعمال سلمى أبو ضيف مشاركتها في حدوتة لازم أعيش من سلسلة مسلسل إلا أنا، الذي لاقى نجاحًا باهرًا وخاصة تلك القصة التي قامت ببطولتها الفنانة الشابة جميلة عوض، ونجلاء بدر، وأحمد خالد صالح، وخالد أنور، وباقة لامعة من نجوم الفن.