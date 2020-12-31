الزمالك ينفر الأندية من مصطفى محمد

يبدو أن هناك اتجاه داخل نادي الزمالك لتكرار ما حدث في الماضي مع عمرو ذكي، وإجبار مصطفى محمد بطرق غير مباشرة على البقاء في الفريق، دون السفر للإحتراف الخارجي.

مصطفى محمد مرفوض من رايو فابيكانو

أبدى نادي رايو فابينكو رغبته في ضم أناكوندا الزمالك مصطفى محمد للعب ضمن صفوف الفريق بدوري الدرجة الثانية الأسباني، إلا أن المقابل المادي وقف حائلا أمام تعاقد النادي مع مصطفى محمد.

وصرح المدير التنفيذي للنادي في تصريحت صحفية، أن التعاقد مع مصطفى محمد في الوقت الحالي أصبح أمرا مستحيلا في ظل مغالاة نادي الزمالك في طلباته المادية، والتي لا يستطيع النادي الأسباني على تحقيقها في الفترة الحالية.

ويحتل النادي المركز السادس بدوري الدرجة الثانية الإسباني.

عرض سانت إيتيان الضائع

كان العرض الأشهر الذي قُدم لنادي الزمالك لضم هداف الأمم الأفريقية للشباب مصطفى محمد، هو عرض فريق سانت إيتيان الفرنسي، والذي تقدم بعرض لنادي الزمالك لضم اللاعب مقابل مبلغ 2 مليون يورو.

رفض الزمالك ذلك العرض رغم تمسك اللاعب به، وطالب الفارس الأبيض بمبلغ 6 مليون يورو للإستغناء عن مصطفى محمد.

ترددت أقاويل في الفترة الأخيرة ان النادي الفرنسي قد رفع العرض إلى 4 مليون يورو، إلا أن نادي الزمالك تمسك فيما بعد بمبلغ 5 مليون يورو، وهو المبلغ لذي لم يوافق الفارس الأبيض على النزول عنه، وفيما يبدو أن النادي قد تراجع عن الصفقة.

يذكر أن النادي الفرنسي يحتل المركز الرابع عشر بالدوري الفرنسي الممتاز.

تركي آل الشيخ يرفض مصطفى محمد

لم يكن عرض سانت إيتيان هو الأخير، فقد خرج تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة السعودية، ورئيس نادي ألماريا، والذي يتواجد بدوري الدرجة الثانية الأسباني، ليكشف سبب رفضه للتعاقد مع مصطفى محمد مهاجم الزمالك.

وقال تركي آل الشيخ، أن مصطفى محمد قد عُرض عليه من قبل للتعاقد معه ليلعب بصفوف ألماريا، إلا أنه رفض لسببين:

السبب الأول هو أن ألماريا يمتلك صقف للرواتب والصفقات، وهو الأمر الذي يصعب التعاقد مع مصطفى محمد، في ظل المبلغ المطلوب.

السبب الثاني أنه أكد على عدم إرادته لدخول في أي صفقة للاعب مصري.