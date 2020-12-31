فرنسا تستعد لمواجهة إختراق حظر التجوال في ليلة رأس السنة

احتفالات رأس السنة الجديدة، تحاول العديد من الدول العربية والعالمية منع أي صورة من التجمعات بأي شكلًا كان خلال احتفلات رأس السنة، خوفًا من تفشي فيروس كورونا بين صفوف مواطنيها.

قررت فرنسا حشد 100 ألف من رجال الشرطة والدرك ليلة رأس السنة لمنع الإحتفالات التي من الممكن أن تتصدر المشهد في أول أيام العام الجديد 2021.

تظهر العديد من المظاهر المختلفة للإحتفال برأس السنة بأشكال مختلفة تبعًا للدولة وعاداتها، حيث أن هناك مشاهد معروفة في فرنسا والتي يعلن من خلالها الفرنسيون عن الاحتفال منها حرق السيارات.

فيروس كورونا في فرنسا

أكدت فرنسا أن هناك 2.6 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، وهو خامس أعلى رقم إجمالي في العالم، وأكثر من 64 ألف حالة وفاة، حيث تزداد أعداد الإصابات بشكل يومي.

ومثل الدول الأوروبية الأخرى، ستشهد فرنسا احتفالات صامتة بليلة رأس السنة وسط وباء فيروس كورونا الذي دام لأكثر من عام كاملًا بين الدول ليغير من ملامح الحياه وأشكالها.

وأكدت فرنسا، أنها ستعمل على حظر حركة المواطنين في ليلة رأس السنة، من خلال إغلاق خطوط المترو في المساء، وكذلك إيقاف حركة النقل العام في مختلف أنحاء البلاد.

الجدير بالذكر، أن أعداد إصابات فيروس كورونا بدأت ترتفع من جديد بطريقة واضحة ومقلقة، الأمر الذي كان من شأنه تعديل بعض القرارات التي يمكن من خلالها تقليل عدد الإصابات والوفيات التي عادت بقوتها من جديد، وذلك تزمنًا مع ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا.