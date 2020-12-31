تأجيل امتحانات البكالوريوس والدراسات العليا بقطاع كليات الطب بالأزهر

تأجيل امتحانات البكالوريوس والدراسات العليا لقطاع كليات الطب "الماجستير والدكتوراه"، بالقاهرة والأقاليم، خرج ذلك القرار من جامعة الأزهر، عقب إعلان وزارة التربية والتعليم، والتعليم العالي قرار تعليق الدراسة، وإغلاق المدارس منعًا لتفشي فيروس كورونا بين الطلاب.

وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، أن قرار التعليق يشمل طلاب الفرق النهائية بقطاع كليات الطب بجامعة الأزهر.

تعليق امتحانات البكالوريوس والدراسات العليا

لفتت جامعة الأزهر أن قرار تعليق امتحانات البكالوريوس والدراسات العليا، يأتي فى إطار حرصها على الالتزام بالإجراءات الاحترازية في سبيل مواجهة أزمة فيروس كورونا، وتطبيق القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء اليوم.