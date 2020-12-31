الامتحانات - ارشيفية
تأجيل امتحانات البكالوريوس والدراسات العليا لقطاع كليات الطب "الماجستير والدكتوراه"، بالقاهرة والأقاليم، خرج ذلك القرار من جامعة الأزهر، عقب إعلان وزارة التربية والتعليم، والتعليم العالي قرار تعليق الدراسة، وإغلاق المدارس منعًا لتفشي فيروس كورونا بين الطلاب.
وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، أن قرار التعليق يشمل طلاب الفرق النهائية بقطاع كليات الطب بجامعة الأزهر.
تعليق امتحانات البكالوريوس والدراسات العليا
لفتت جامعة الأزهر أن قرار تعليق امتحانات البكالوريوس والدراسات العليا، يأتي فى إطار حرصها على الالتزام بالإجراءات الاحترازية في سبيل مواجهة أزمة فيروس كورونا، وتطبيق القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء اليوم.
الجدير بالذكر، أن أعداد إصابات فيروس كورونا في مصر اتخذت الاتجاه التصاعدي منذ فترة وجيزة، الأمر الذي كان من شأنه زيادة القلق والخوف بين جميع المواطنين لتبدأ تلك الدائرة من جديد بعدما بدأت تتراجع تتريجيًا خلال الفترة الأخيرة، إلا أن زيادة الإصابات كان لابد من إعادة النظر في بعض القرارات لضبطها من جديد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تأجيل امتحانات البكالوريوس والدراسات العليا بقطاع كليات الطب بالأزهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.