أحمد موسى: قرار تأجيل الامتحانات يؤكد خطورة الوضع الوبائي

تأجيل الامتحانات وإغلاق المدارس، كانت من أهم القرارات التي أعلنها اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

تعليق الامتحانات

علق الاعلامي أحمد موسى على قرار تأجيل الامتحانات، قائلًا: "إنحياز الرئيس عبد الفتاح السيسي لملايين المصريين من أسر الطلاب وتأجيل الأمتحانات وإغلاق المدارس والجامعات وقصر الدراسة على الإنترنت، يؤكد أن الوضع الوبائي خطير والانتشار لفيروس كورونا كبير".

وتابع موسى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "تحرك الرئيس جاء في وقته لمنع تكرار ما حدث في بعض الدول من تفشي الوباء بسبب المدارس والجامعات".

وحذر، جميع المواطنين من التزاحم في المقاهي والمولات على مدار الفترة المقبلة، وذلك حتى إتضاح الرؤية، قائلًا : "لايجب التزاحم في المقاهي والمولات علي الأقل طوال الشهرين المقبلين ، حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء ، وكل عام والجميع بخير وسلام".