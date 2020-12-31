تدهور الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي ونقله إلى العناية المركزة

وائل الابراشي- ارشيفية
وائل الابراشي الإعلامي المصري الشهير، انتقل منذ قليل، إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية بسبب إصابته بفيروس كورونا.
تدهور حالة وائل الإبراشي
كان قد أصيب وائل الإبراشي مقدم برنامج "التاسعة" المذاع على فضائية الأولي المصرية، الأسبوع الماضي، بفيروس كورونا بعد إجرائه لعدد من التحاليل والفحوصات، لتتبين إيجابية نتيجة التحاليل.
وعلق الإبراشي على إصابته بفيروس كورونا منذ أيام، لافتًا إلى أن الأعراض تشبه الأنفلونزا العادية.
كما طالب الإعلامي وائل الابراشي، جميع المواطنين الالتزام بجميع الاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، تزمنًا مع إصابته بالفيروس وارتفاع عداد إصابات فيروس كورونا.
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