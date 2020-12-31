قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة.. غيابات بالجملة

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن القائمة التي سيخوض بها النادي الاهلي، مباراته القادمة أمام فريق وادي دجلة.

وضمت قائمة النادي الاهلي كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

الدفاع: محمود وحيد وأحمد بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول.

محمد شريف

وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان.

مباراة الأهلي القادمة



يستضيف فريق النادي الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 9 نقاط، فريق وادي دجلة صابح المركز الثالث عر برصيد 4 نقاط، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.

الوسط: حمدي فتحي وليد سليمان و حسين الشحات وأليو ديانج ، ، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد شكري، وعربي بدر، وعبد الرحمن مانو، وزياد طارق.الهجوم:

موعد مباراة الأهلي

وتلعب المباراة في أولى أيام العام الجديد 2021، يوم غد الجمعة الموافق1 يناير، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا على ملعب الاهلي we السلام.

غيابات الأهلي

يعاني النادي الأهلي من أزمة كبيرة للغاية، بعدما ضرب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الفريق الأول، بمجموع 7 إصابات تغزو الفريق الأحمر، وهم:

مروان محسن (مهاجم)

محمود عبدالمنعم كهربا (جناح)

محمد مجدي أفشة (صنع ألعاب)

عمرو السولية (خط وسط)

أكرم توفيق (خط وسط)

رامي ربيعة (مدافع)



محمد هاني (ظهير أيمن)



وأعلن النادي الأهلي اليوم عن أربع إصابات فقط من السبعة المذكورين، وهم محمد هاني، ومحمود كهربا، وأكرم توفيق، ومروان محسن.

أما بالنسبة لمجدي أفشة، وعمرو السولية، ورامي ربيعة، فقد أثبتت إصابتهم بالفيروس قبل سفر النادي الأهلي إلى النيجر، لملاقاة سينوديب ضمن منافسات الدور 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدف وحيد سجله المالي أليو ديانج.

يذكر أيضا أن محمود كهربا، قد أصيب من قبل بالفيروس، قبل مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا الشهير بنهائي القرن ، والذي حسمه الأهلي بنتيجة 2-1، وبهدف قاتل لمجدي أفشة عرف فيما بعد بالـ "القاضية ممكن".

ومن زاوية أخرى استعان بيتسو موسيماني بعدد من ناشئي النادي الأهلي لتعويض غيابات الفريق غدا أمام وادي دجلة، وهم العربي بدر، أحمد نبيل كوكا، محمد شكري، عبدالرحمن نونو، زياد طارق.