لجنة تقصي الحقائق تكشف ما حدث في أزمة منتخب الشباب.. "مفيش كمامات"

أصدرت لجنة تقصي الحقائق، المعينة من قبل اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون الكرة في مصر، لبحث ما حدث في أزمة منتخب الشباب، تقريرها الخاص ببحث أوجه القصور، التي أدت لما حدث وتسبب في خروج مصر من بطولة شمال أفريقيا.

وعيبنت اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد لجنة لتقصي الحقائق مكونة من:

المستشار القانوني حسين حلمي .

الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية.

الدكتور علاء عبدالعزيز مدير إدارة المنتخبات.

الدكتور مصطفى عزام مقرر اللجنة.

وقامت اللجنة بالتحقيق مع كل من:

الدكتور جمال محمد علي رئيس البعثة.

ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب.

عادل محفوظ إداري المنتخب.

وليد ماهر المنسق الإعلامي.

وأصدرت اللجنة تقريرها مقسما إلى أوجه القصور الإداري، وأوجه القصور بالإجراءات الإحترازية والصحية، وتحديد خطأ ومسئولية كل شخص.

القصور الإداري



1- تدوين عدد غير مناسب من اللاعبين

2- عدم تدارك أمر منع المدير الإداري من السفر بسبب إصابته بكورونا

3- وضع اللاعبين في دور بالفندق، والجهاز الفني والإداري بدور آخر، مما جعل هناك صعوبة في متابعة اللاعبين

4- عدم سفر رئيس للبعثة مما أثر على الخلل داخل المنتخب.

5- عدم وجود سلفة مالية كما هو موضح بالقرار الوزاري.

6- عدم السيطرة على اللاعبين وتصرفاتهم.

7- عدم اعتراف المنتخب بإيجابية مسحة البعثة، وإلقاء التهم على اللجنة الطبية للبطولة.

8- موافقة اللجنة الخماسية على سفر المنتخب المبكر، بعد تدخل من مسؤولين كبار بالدولة.

القصور بالإجراءات الإحترازية



1- عدم إلزام الجهاز الطبي للاعبين المخالطين للمدير الإداري والإداري المصابين بكورونا، باتباع البروتوكول الطبي.

2- دخول أحد اللاعبين لمعسكر تونس دون تصريح أو كشف طبي يثبت عدم مخالطته.

3- عدم إجراء مسحات طبية للفريق قبل المسحة المعتمدة من الكاف في البطولة.

4- عدم توفير الكمامات والكحول وغيرها من الأدوات اللازمة لمحاربة فيروس كورونا

5- عدم إلتزام اللاعبين بإجراءات التباعد الاجتماعي

6- عدم عزل المصابين في غرف منفصلة بعدما ثبت إيجابية مسحاتهم، مما أدى لزيادة الحالات فيما بعد.

تحديد المسئولية



1- رئيس البعثة المسئول الأول عن كافة أوجه القصور

2- المدير الفني مسئول عن الخلل في قائمة اللاعبين

3- المدير الفني مشئول في عدم تشدده في اتباع الإجراءات الإحترازية

4- توجه المدير الفني لمسئولين بالدولة للضغط على اتحاد الكرة لأخذ الموافقة على سفره مبكرا إلى تونس.

5- المدير الإداري مسئول عن عمل مسحة يوم 6/12، وتخفه عن الفوج الأول للبعثة

6- طبيب الفريق مسئول عن كافة أوجه التقصير فيما يخص الرعاية الطبية.

لجنة تقصي الحقائق تكشف ما حدث في أزمة منتخب الشباب.. "قصور إداري وانفلات"