فيديو .. متحدث الوزراء : نصف مليون جرعة لقاح كورونا فى طريقها إلى مصر  

جدة - نرمين السيد - قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إننا نتابع الوضع الوبائى أولًا بأولا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الحالة العامة تستدعى القلق وليس الطمأنينة.





وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى مصطفى بكرى، ببرنامج "حقائق وأسرار" الذى يعرض على فضائية صدى البلد، اليوم الخميس، أن القطاع الصحى لايزال يقف على قدميه ومتمكن من تلبية جميع الاحتياجات الطبية، مطالبًا المواطنين الشعور بقدر من القلق فى التزايد الكبير من عدد الإصابات خلال الموجة الثانية التى تتميز بأنها أسرع انتشارًا فيجب على كل مواطن الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى فرضتها الدولة. وذكر أننا ننتظر خلال أيام وصول نصف مليون جرعة من لقاح سينوفارم للبدء فى التطعيم، وأكد متحدث الوزراء أن الوضع الصحى فى مصر مازال مطمئنا ولديه القدرة على مواجهة كورونا واللقاح الصينى ليس هو اللقاح الوحيد رغم أنه الأكثر فاعلية، وهناك مفاوضات مع أسترازينكا وفايزر وسيتم توفير اللقاحات فور الوصول لاتفاق.

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