صور.. الرعاية الصحية توافق على تغيير زى التمريض وتعميم الذكاء الاصطناعى

جدة - نرمين السيد - وفى مستهل الاجتماع رحب الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية بالسادة أعضاء مجلس الإدارة، مقدمًا التهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة والسكان وللسادة أعضاء مجلس الإدارة ببداية العام الميلادى الجديد، متمنيًا أن يحل العام الجديد وقد بلغت مسيرة العمل الوطنى تقدمها نحو التنمية والازدهار، بما يُسهم فى تسريع وتيرة العمل.

ثم دعا الدكتور أحمد السبكى الحضور للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهدائنا من أبطال جيش مصر الأبيض الذين استشهدوا فى خلال عام 2020 فى مجابهة فيروس كورونا، موجهًا كل الشكر والتقدير لأبطال جيش مصر الأبيض لما بذلوه على مدار عام 2020 داعيًا أن يبارك الله جهودهم المخلصة، والتى لم تتوقف وكانت بمثابة طوق النجاة للشعب المصرى العظيم، مؤكدًا على ثقته فى استمرارية عطاء جيش مصر الأبيض وصلابتهم وسط كل التحديات ، متمنيًا أن يشهد عام 2021 تقدمًا فى إنتاج الأمصال واللقاحات.





وخلال الاجتماع، سرد الدكتور هانى راشد، نائب رئيس الهيئة، ما تم إنجازه من أعمال وتكليفات خلال الاجتماع السابق لمجلس الإدارة، واستعرض ما تم بخصوص حملة التوظيف وقرار لجنة الموارد البشرية بشأن المترشحين على الوظائف القيادية بمحافظة الأقصر، باعتبارها ثانى محافظات المرحلة الأولى للدخول للعمل الفعلى تحت مظلة التأمين الصحى الشامل.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور فريد محرم المستشار الاقتصادى وعضو مجلس إدارة الهيئة، كافة المستجدات نحو موقف تسعير الخدمات الصحية لغير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى فى الوقت الحالى.

وأشار إلى عمل دراسة تحليلية وفقًا لمحاسبة تكاليف الصحة وإعداد لائحة أسعار أقرب ما يكون للنموذج الاسترشادى لمنظمة الصحة العالمية.

كما وجه الدكتور أحمد السبكى نحو تشكيل لجنة تنسيقية مكونة من ممثلين عن وزارة الصحة والسكان وهيئة التأمين الصحى الشامل، ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولى، فى إطار عرض اللائحة النهائية لأسعار الخدمات الصحية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة لغير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل فى الوقت الحالى.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن تعزيز القدرات الإدارية فى الموارد البشرية هو أحد أهداف الهيئة فى المرحلة المقبلة، لافتًا إلى استحداث وظيفة خبير الحوكمة الإكلينيكية داخل كل مستشفى من مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وكشف السبكى عن أهداف الهيئة لعام 2021، والتى ترتكز على عدة محاور أولها تفعيل مفهوم "الإدارة بالذكاء الاصطناعى"، داخل كافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية خلال العام الجديد 2021، حيث سيتم تفعيل هذه الآليات بدءًا من محافظة الأقصر والتى سيبدأ إطلاق المنظومة الفعلى بها فى يناير 2021، ثم تمتد لتشمل كافة محافظات المرحلة الأولى والتى تضم محافظات "الأقصر، الإسماعيلية، السويس، أسوان، جنوب سيناء" إلى جانب محافظة بورسعيد التى انطلقت المنظومة بها فى يوليو 2019.

أما الهدف الثانى، فيرتكز على تبنى الهيئة مفهوم جديد خلال عام 2021، وهو مفهوم "تعزيز الصحة العامة"، كأحد التوجهات التى تتبناها الهيئة وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، والتى على أساسها لا يتوقف دور الهيئة على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، بل يمتد إلى تبنى نشر أنماط الحياة الصحية السليمة بين الأفراد، والذى يسهم بدوره فى تحسين الصحة العامة، والذى يتماشى مع توجهات الدولة المصرية بتحسين صحة الأفراد، ويضمن تقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصرى، ويتلاقى مع تطلعات القيادة السياسية نحو توعية المواطنين وتثقيفهم صحيًا على المستوى المناسب بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفيما يخص الهدف الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية، فهو التنسيق مع الجهات المعنية فيما يخص منظومة الطوارئ أو الكوارث الطبية، لافتًا إلى بداية التنسيق مع جمعية الصليب الأحمر فيما يخص مجالات الإسعاف والطوارئ والإغاثات فى أوقات الجوائح والكوارث الطبية وعقد الدورات التدريبية فى تلك المجالات.

كما قامت الدكتورة كوثر محمود بعرض إنجازات منظومة التمريض داخل الهيئة، حيث ارتكز تطوير منظومة التمريض على 4 محاور أساسية تشمل "التعليم، المدارس، تحسين الأداء العملى، تحسين المظهر العام"، لافتة إلى اعتبار مدرسة المبرة للتمريض ببورسعيد أحد النماذج المشرفة والتى تعتبرنموذجًا يتم تعميمه بكافة المنشآت الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية.

ولفتت د.كوثر إلى إلحاق المعلمات بمدرسة المبرة ببرنامج التويفل ، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية لطلاب المدرسة، بلغت 169 برنامجا تدريبيا، حيث كان من أبرز برامج التدريب التدريب على مهارات إتقان اللغة الإنجليزية ، إدارة الأزمات ومكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية.

فيما ثمن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية جهود د.كوثر محمود لإعدادها أول دليل لتقييم وإدارة مهنة التمريض داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة، داعيًا كافة النقابات لإعداد أدلة استرشادية لتقييم معايير الآداء وضبط الأداء بكل مهنة طبية داخل كافة المنشآت الصحية المصرية، للوصول بالمنشآت الطبية إلى أعلى معايير الأداء العالمية.

واختتم الدكتور أمير التلوانى الاجتماع بعرض الخطة التنفيذية الخاصة بتشغيل محافظة الأقصر، والتى من المقرر أن يتم إطلاقها فى مستهل عام 2021، مشيرًا إلى تجهيزها بخدمات الجيل الثانى والثالث، والتى تدعم خدمات التشخيص والعلاج عن بُعد، بالإضافة إلى دعم إمكانية التحديث التلقائى لنظام المواليد والوفيات، وحذف وإضافة أفراد من الاسرة، كما تدعم تطبيقات تقييم الأطقم الطبية والإدارية من خلال متلقى الخدمة بواسطة ماكينات استطلاع الراى المتطورة الـ "feedback machine"، فيما تدعم أيضًا نظام الربط على الخرائط الصحية بالمحافظات، والعمل بتقنية الذكاء الإصطناعى فى تحليل البيانات والمؤشرات، وتدعم إتاحة خدمة الواى فاى لكافة المترددين على المنشآت والعاملين بها، ويٌعد نظام الجيل الثانى أكثر تطورًا من نظام الجيل الأول، كما يجرى حاليًا تطوير مستشفى الأقصر الدولى لتصبح صرح طبى كبير "مجمع الأقصر الطبى الدولى"، لخدمة أبناء الصعيد.

حضر الاجتماع كل من د. إيهاب هيكل "نقيب أطباء الأسنان"، د. سامى سعد "نقيب العلاج الطبيعى"، د. كوثر محمود "رئيس الإدارة المركزية للتمريض وعضو مجلس الشيوخ"، د. إبراهيم فخر "عضو المجتمع المدنى من الخبراء فى مجال الرعاية الصحية"، د. فريد محرم "خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادى لهيئة الرعاية الصحية"، د. مصطفى عبدالله "خبير اقتصاديات الصحة وعضو مجلس إدارة الهيئة"، د. فاتن عبد العزيز "أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة".