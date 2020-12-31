عاجل..الرئيس السيسى مهنئا بالعام الجديد: نبدأ فیه صفحة جدیدة بالعمل والبناء

جدة - نرمين السيد - وكتب الرئيس السيسى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "أھنئ الشعب المصرى والأمة العربیة بمناسبة حلول العام المیلادى الجدید، الذى نبدأ فیه صفحة جدیدة من صفحات العمل والبناء والتحدى. وأضاف الرئيس: "إننى أنتھز ھذه المناسبة وأدعو الله عز وجل أن یكون ھذا العام حافلا بالخیر والعطاء، والمزید من السداد والتوفیق لكل ید تضع حجرا لبناء المستقبل، وكل عین ساھرة على حمایة أمن الوطن.. كل عام وأنتم بخیر".

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