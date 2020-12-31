عاجل.. السيدة انتصار السيسى: نبدأ معا سنة جدیدة نستقى منھا الأمل والرجاء

جدة - نرمين السيد - وكتب السيدة انتصار عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "نطوى الآن سنة مضت بكل تحدياتها، لنبدأ معا سنة جدیدة نستقى منھا الأمل والرجاء لمزید من التماسك والترابط بین جمیع المصریین". وأضافت: "فى مستھل ھذا العام الجدید، أدعو الله أن یحفظ مصر وأھلھا من كل سوء وشر، وأن یلھمنا المزید من الإرادة والوعى لبناء المستقبل.. كل عام وأنتم بخیر".

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