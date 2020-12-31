التعليم تعلن موقف المعلمين بعد تأجيل الامتحانات

أرسل الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم خطابا إلى المديريات التعليمية، أكد فيه أنه فى بالاشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من تداعيات فيروس كورونا، وفى إطار قرار استكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد اعتبارا من السبت المقبل وحتى نهاية الفصل الدراسى الأول وتأجيل كافة الامتحانات لما بعد إجازة نصف العام وحرصا على سلامة وصحة المعلمين، يصرح للعاملين الذى تسمح طبيعة عملهم بأداء مهام عملهم من المنزل بالعمل دون التواجد بمقر العمل ويؤدى باقى الموظفين عملهم بالتناوب يوميا أو أسبوعيا.

وأوضح حجازى ، أنه يمنح الموظف المصاب بأمراض مزمنة إجازة استثنائية طوال فترة سريان قرار رئيس مجلس الوزراء، كما يمنح الموظف غير المصاب بأمراض مزمنة إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من إحدى المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة، كنا يمنح الموظف المخالط لمصاب بمرض معدى إجازة تحددها الجهة الطبية المختصة

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