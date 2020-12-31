  السيسى يهنئ الشعب المصرى والأمة العربية بالعام الميلادى الجديد 

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشعب المصري والأمة العربية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، داعيًا الله أن يكون العام الجديد حافلًا بالخير والعطاء.

وقال الرئيس السيسى عبر صفحته الرسمية: "أھنئ الشعب المصري والأمة العربیة￼￼￼ بمناسبة حلول العام المیلادي الجدید، الذي نبدأ فیه صفحة جدیدة من صفحات العمل والبناء والتحدي، وإنني أنتھز ھذه المناسبة وأدعو الله عز وجل أن یكون ھذا العام حافلاً بالخیر والعطاء، والمزید من السداد والتوفیق لكل ید تضع حجرًا لبناء المستقبل، وكل عین ساھرة على حمایة أمن الوطن"