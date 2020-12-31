 متحدث الرئاسة:قاعدة البيانات العريضة ساهمت في الوصول لكل مستحقي برامج الحماية الاجتماعية

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن هناك خطا واضحا للسياسة الخارجية المصرية منها الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشئون الداخلية والتمسك بالخطوط الواضحة للدولة الوطنية.

وأضاف راضي خلال مداخلة هاتفية مع التليفزيون المصري، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أرسل بضرورة المصلحة وعدم التعامل مع اي كيانات إرهابية او ميليشيات والتعامل مع الجيوش الوطنية والحكومات المركزية وإرساء مبدأ المواطنية والتمسك بوحدة الدول والتمسك بأراضيها.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن هناك إشادة دولية بدور مصر الريادي في المنطقة بقيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكيمة والرشيدة سواء في المنطقة او على المستوى الدولي، موضحا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحدث في المحافل الدولية بشأن الأزمات التي تشهدها الدول العربية وأبرزها الأزمة الليبية.

ولفت السفير بسام راضي إلى أن قاعدة البيانات العريضة ساهمت في الوصول إلى كل مستحقي برامج الحماية الاجتماعية.