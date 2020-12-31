الرئيس السيسي مهنئا الشعب المصري والأمة العربیة بالعام الجدید: أدعو الله أن یكون حافلا بالخیر

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري والأمة العربیة،￼￼￼ بمناسبة حلول العام المیلادي الجدید، داعيا الله عز وجل أن یكون ھذا العام حافلا بالخیر والعطاء، والمزید من السداد والتوفیق لكل ید تضع حجرا لبناء المستقبل.

وكتب حساب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر فيسبوك: «أھنئ الشعب المصري والأمة العربیة￼￼￼ بمناسبة حلول العام المیلادي الجدید، الذي نبدأ فیها صفحة جدیدة من صفحات العمل والبناء والتحدي، وإنني أنتھز ھذه المناسبة وأدعو الله عز وجل أن یكون ھذا العام حافلا بالخیر والعطاء، والمزید من السداد والتوفیق لكل ید تضع حجرا لبناء المستقبل، وكل عین ساھرة على حمایة أمن الوطن كل عام وأنتم بخیر».



