السيدة انتصار السيسي: نطوي الآن سنة مضت بكل تحدياتها لنبدأ معا سنة جديدة نستقي منها الأمل

هنأت السيدة انتصار السيسى، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الشعب المصري بحلول العام الميلادي الجديد. وقالت السيدة انتصار، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: «نطوي الآن سنة مضت بكل تحدياتها، لنبدأ معا سنة جدیدة نستقي منھا الأمل والرجاء لمزید من التماسك والترابط بین جمیع المصریین.. وفي مستھل ھذا العام الجدید، أدعو الله أن یحفظ مصر وأھلھا من كل سوء وشر، وأن یلھمنا المزید من الإرادة والوعي لبناء المستقبل كل عام وأنتم بخیر».



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