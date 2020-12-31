السيسي مهنئا بالعام الحديد: نبدأ صفحة جدیدة من العمل والبناء والتحدي

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري والأمة العربية بمناسبة حلول العام المیلادي الجدید 2021. وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" أھنئ الشعب المصري والأمة العربیة بمناسبة حلول العام المیلادي الجدید، الذي نبدأ فیه صفحة جدیدة من صفحات العمل والبناء والتحدي ،وإنني أنتھز ھذه المناسبة وأدعو الله عز وجل أن یكون ھذا العام حافلا بالخیر والعطاء، والمزید من السداد والتوفیق لكل ید تضع حجرا لبناء المستقبل، وكل عین ساھرة على حمایة أمن الوطن كل عام وأنتم بخیر"

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