الرعاية الصحية تطالب النقابات بأدلة استرشادية لضبط أداء المهن الطبية

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية وحضور الدكتور هاني راشد نائب رئيس الهيئة، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة.

ودعا الدكتور أحمد السبكي الحضور للوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهدائنا من أبطال جيش مصر الأبيض الذين استشهدوا في خلال عام 2020 في مجابهة فيروس كورونا، موجهًا كل الشكر والتقدير لأبطال جيش مصر الأبيض لما بذلوه على مدار عام 2020 داعيًا أن يبارك الله جهودهم المخلصة، والتي لم تتوقف وكانت بمثابة طوق النجاة للشعب المصري العظيم، مؤكدًا على ثقته في استمرارية عطاء جيش مصر الأبيض وصلابتهم وسط كل التحديات ، متمنيًا أن يشهد عام 2021 تقدمًا في إنتاج الأمصال واللقاحات.

وخلال الاجتماع قام الدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة، بسرد ما تم إنجازه من أعمال وتكليفات خلال الاجتماع السابق لمجلس الإدارة ، واستعرض ما تم بخصوص حملة التوظيف وقرار لجنة الموارد البشرية بشأن المترشحين على الوظائف القيادية بمحافظة الأقصر ، باعتبارها ثاني محافظات المرحلة الأولى للدخول للعمل الفعلي تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور فريد محرم المستشار الاقتصادي وعضو مجلس إدارة الهيئة، المستجدات نحو موقف تسعير الخدمات الصحية لغير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي في الوقت الحالي، مشيرًا إلى عمل دراسة تحليلية وفقًا لمحاسبة تكاليف الصحة وإعداد لائحة أسعار أقرب ما يكون للنموذج الاسترشادي لمنظمة الصحة العالمية.

وبهذا الشأن وجه الدكتور أحمد السبكي نحو تشكيل لجنة تنسيقية مكونة من ممثلين عن وزارة الصحة والسكان وهيئة التأمين الصحي الشامل ، ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي ، وذلك في إطار عرض اللائحة النهائية لأسعار الخدمات الصحية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة لغير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل في الوقت الحالي .

من جانبه قال الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية إن تعزيز القدرات الإدارية في الموارد البشرية هو أحد أهداف الهيئة في المرحلة المقبلة لافتًا إلى استحداث وظيفة خبير الحوكمة الإكلينيكية داخل كل مستشفى من مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية .

وكشف السبكي عن أهداف الهيئة لعام 2021 والتي ترتكز على عدة محاور أولها تفعيل مفهوم (الإدارة بالذكاء الاصطناعي) داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية خلال العام الجديد 2021، حيث سيتم تفعيل هذه الآليات بدءًا من محافظة الأقصر والتي سيبدأ إطلاق المنظومة الفعلي بها في يناير 2021 ، ثم تمتد لتشمل كافة محافظات المرحلة الأولى والتي تضم محافظات "الأقصر، الإسماعليلية، السويس، أسوان، جنوب سيناء " إلى جانب محافظة بور سعيد التي انطلقت المنظومة بها في يوليو 2019 .

أما الهدف الثاني فيرتكز على تبني الهيئة مفهوم جديد خلال عام 2021وهو مفهوم ( تعزيز الصحة العامة) ، كأحد التوجهات التي تتبناها الهيئة وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ، والتي على أساسها لا يتوقف دور الهيئة على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بل يمتد إلى تبني نشر أنماط الحياة الصحية السليمة بين الأفراد والذي يسهم بدوره في تحسين الصحة العامة ، والذي يتماشى مع توجهات الدولة المصرية بتحسين صحة الأفراد ويضمن تقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري، ويتلاقى مع تطلعات القيادة السياسية نحو توعية المواطنين وتثقيفهم صحيًا على المستوى المناسب بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفيما يخص الهدف الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية فهو التنسيق مع الجهات المعنية فيما يخص منظومة الطوارئ أو الكوارث الطبية ، لافتًا إلى بداية التنسيق مع جمعية الصليب الأحمر فيما يخص مجالات الإسعاف والطوارئ والإغاثات في أوقات الجوائح والكوارث الطبية وعقد الدورات التدريبية في تلك المجالات .

كما قامت الدكتورة كوثر محمود بعرض إنجازات منظومة التمريض داخل الهيئة، حيث ارتكز تطوير منظومة التمريض على 4 محاور أساسية تشمل (التعليم ، المدارس ، تحسين الآداء العملي، تحسين المظهر العام)، لافتة إلي اعتبار مدرسة المبرة للتمريض ببورسعيد أحد النماذج المشرفة والتي تعتبر نموذجًا يتم تعميمه بكافة المنشآت الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية.

ولفتت د.كوثر إلى إلحاق المعلمات بمدرسة المبرة ببرنامج التويفل ، بالإضافة غلى عقد دورات تدريبية لطلاب المدرسة ، بلغت 169 برنامجا تدريبيا، حيث كان من أبرز برامج التدريب التدريب على مهارات إتقان اللغة الإنجليزية ، إدارة الأزمات ومكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية.

فيما ثمن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية جهود د.كوثر محمود لإعدادها أول دليل لتقييم وإدارة مهنة التمريض داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة ، داعيًا النقابات لإعداد أدلة استرشادية لتقييم معايير الآداء وضبط الأداء بكل مهنة طبية داخل المنشآت الصحية المصرية، وذلك للوصول بالمنشآت الطبية إلى أعلى معايير الأداء العالمية.

واختتم الدكتور أمير التلواني الاجتماع بعرض الخطة التنفيذية الخاصة بتشغيل محافظة الأقصر، والتي من المقرر أن يتم إطلاقها في مستهل عام 2021 ،مشيرًا إلى تجهيزها بخدمات الجيل الثاني والثالث، والتي تدعم خدمات التشخيص والعلاج عن بُعد، بالإضافة إلى دعم إمكانية التحديث التلقائي لنظام المواليد والوفيات، وحذف وإضافة أفراد من الاسرة، كما تدعم تطبيقات تقييم الأطقم الطبية والإدارية من خلال متلقي الخدمة بواسطة ماكينات استطلاع الراي المتطورة الـ "feedback machine"، فيما تدعم أيضًا نظام الربط على الخرائط الصحية بالمحافظات، والعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والمؤشرات، وتدعم إتاحة خدمة الواي فاي لكافة المترددين على المنشآت والعاملين بها، ويٌعد نظام الجيل الثاني أكثر تطورًا من نظام الجيل الأول، كما يجري حاليًا تطوير مستشفى الأقصر الدولي لتصبح صرح طبي كبير ( مجمع الأقصر الطبي الدولي) لخدمة أبناء الصعيد.

حضر الاجتماع كل من د. إيهاب هيكل "نقيب أطباء الأسنان"، د. سامي سعد "نقيب العلاج الطبيعي"، د. كوثر محمود "رئيس الإدارة المركزية للتمريض وعضو مجلس الشيوخ"، د. إبراهيم فخر "عضو المجتمع المدني من الخبراء في مجال الرعاية الصحية"، د. فريد محرم "خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية"، د. مصطفى عبدالله "خبير اقتصاديات الصحة وعضو مجلس إدارة الهيئة"، د. فاتن عبد العزيز "أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة".