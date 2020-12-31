سنة خالية من الأوجاع.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لمتابعيه بمناسبة العام الجديد

علق تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية على قرب انتهاء العام الحالي واستقبال العام الجديد خلال ساعات قليلة.

وكتب تركي ال الشيخ عبر تويتر قائلا: "‏اليوم الخميس يوم النهايات نهاية اسبوع ونهاية شهر ونهاية سنة.. اللهم اجعلها نهاية كل ألم وحزن وهم وضيق... ونسال الله ان يجعل سنة 2021 سنة فرح وسعادة وتحقيق كل الامنيات للجميع... اتمنى لكم سنة خالية من الأوجاع والأحزان سنة خير وبركة وحب وتسامح ونجاح ان شاء الله".

يذكر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، أعلن قبوله تولي منصب الرئيس الشرفي لنادي الهلال السوداني.

كان تركي آل الشيخ رئيسًا شرفيًا للنادي الأهلي قبل أن يتم إلغاء ذلك القرار من قبل مجلس إدارة النادي.

وأرسل نادي الهلال السوداني خطابًا لتركي آل الشيخ يطلب منه تولي منصب رئاسة النادي الشرفية، ليأتي رد آل الشيخ كالآتي: "تلقيت هذا الخطاب الغالي من رئيس نادي الهلال السوداني الشقيق.. واعلن تشرفي بقبول منصب الرئيس الشرفي للنادي وأعد جماهير النادي العريق في السودان الشقيق بأن ابذل كل ما في وسعي لرفعة اسم النادي وتحقيق اماني محبيه وشكرًا لكم".