الحكومة المصرية تقرر مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر بصورة نهائية

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محمد سياف - ابو ظبي - مد فترة التصالح في مخالفات البناء، القرار الذي كان بنتظره آلاف المصريين بعد أن كان مقررًا عدم التمديد بعد 31 ديسمبر الجاري، حيث قررت الحكومة اليوم في اجتماعها الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على مد فترة التصالح لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، بحيث تنتهي هذه الفترة في 31 مارس المقبل، وتضمن القرار أن يكون التصالح وفق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية.

التصالح في مخالفات البناء

آلية التصالح في مخالفات البناء خلال الفترة

وأوضح قرار مجلس الوزراء على أن التصالح على مخالفات البناء سوف يكون طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية وفق ما يلي:

أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد خلال شهر يناير المقبل.

يُسدد المتقدم 35% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح إذا قام بالسداد في شهر فبراير.

يُسدد نسبة 40% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل.

ويُذكر أن قيمة جدية التصالح التي تم إقرارها في الأشهر الماضية كانت 25%.

إكمال الفصل الدراسي الأول بالتعليم عن بعد

وفي سياق منفصل عن موضوع مد فترة التصالح في مخالفات البناء ، وبناءًا على ما تشهده البلاد من انتشار فيروس كورونا وحرصًا على سلامة جميع منسوبي المنظومة التعليمية من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، وافق مجلس الوزراء على مقترح كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، على استكمال تدريس المناهج الدراسية اعتباراً من يوم السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.

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كما تقرر تأجيل جميع الامتحانات المقرر عقدها فى هذا الفصل إلى ما بعد انتهاء إجازة نصف العام، شاملا ذلك كافة أنواع التعليم ومستوياته.