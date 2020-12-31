انت الان تتابع تفاصيل خبر نقل وائل الإبراشي إلى العناية المركزة منذ قليل والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تم الإعلان منذ قليل عن نقل وائل الإبراشي إلى العناية المركزة، وذلك نقلاً عن الصفحة الرسمية للإعلامي، وذلك بعد تدهور حالته الصحية إثر إصابته بفيروس كورونا منذ أيام قليلة.

نقل وائل الإبراشي إلى العناية المركزة منذ قليل

ففي يوم الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري تم الإعلان عن إصابة الإعلامي وائل الإبراشي بفيروس كورونا، وتوقف البرنامج الذي يقدمه على التلفزيون المصري، وفي أول تعليق له عقب الإصابة مباشرةً، قال بأنه يمر بمحنة الآن وسوف يقوم بالتغلب عليه إن شاء الله.

وقبل نقل وائل الإبراشي إلى العناية المركزة بأيام قليلة، وعقب إصابته بكورونا، قام بإجراء مداخلة هاتفية مع برنامج التاسعة الذي تقدمه الإعلامية نجوى إبراهيم،وأشار حينها بأن الأعراض التي يشعر بها الآن خفيفة وهي نفس أعراض الإنفلونزا العادية مؤكداً أن تحاليل الدم المبدئية وأشار إلى أنه يتعامل مع الأمر بجدية، وأنه الآن يتلقى البروتوكول العلاجي اللازم.

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ولكن اليوم وبشكل مفاجئ أعلن عن نقل الإبراشي للعناية المركزة، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى، ونسأل الله الشفاء لجميع مرضى كورونا وزوال هذا الوباء عن مصر وعن العالم أجمع.