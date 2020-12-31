سفير المملكة العربية السعودية فى القاهرة يهنئ مصر قيادة وشعبا بالعام الجديد

جدة - نرمين السيد - تقدم سفير المملكة العربية السعودية فى القاهرة، أسامة بن أحمد نقلى، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، بأطيب التهانى إلى مصر قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة العام الميلادى الجديد، متمنيًا دوام الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار لمصر والسعودية.





وذكرت سفارة المملكة العربية السعودية فى القاهرة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "مع إشراقة عام 2021 يتقدم السفير أسامة نقلى أصالة عن نفسه ونيابة عن منسوبي سفارة المملكة العربية السعودية بأطيب التهاني لجمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبًا، مع أطيب التمنيات بدوام الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار لبلدينا الشقيقين".

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