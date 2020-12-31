عاجل.. تحسن الحالة الصحية لـ الإعلامى وائل الإبراشى

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق أعلنت الصفحة نقل وائل الإبراشى للعناية المركزة. وكان وائل الإبراشى أصيب بفيروس كورونا، واعتذر عن تقديم برنامج "التاسعة"، الذى يعرض يوميا عبر القناة الأولى والفضائية المصرية.

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