بث مباشر.. البابا تواضروس يبدأ صلوات رأس السنة بدير الأنبا بيشوى

جدة - نرمين السيد - وترأس قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، صلوات رأس السنة الساعة الحادية عشرة مساء، بكنيسة التجلى فى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، حيث يصلى تسبحة كيهك، وصلاة القداس الإلهى.

وفى سياقٍ آخر، يترأس البابا تواضروس الثانى، قداس عيد الميلاد ليلة 6 يناير فى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون بحضور عدد من أساقفة ومطارنة الكنيسة والشمامسة، بعد قراره بقصر صلوات قداسات العيد على الكهنة والشمامسة أو 20 فردا فقط منعا للتجمعات لمواجهة فيروس كورونا.