بث مباشر.. البابا تواضروس يبدأ صلوات رأس السنة بدير الأنبا بيشوى

جدة - نرمين السيد - وترأس قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، صلوات رأس السنة الساعة الحادية عشرة مساء، بكنيسة التجلى فى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، حيث يصلى تسبحة كيهك، وصلاة القداس الإلهى.
ومن المقرر أن يترأس البابا قداس عيد الغطاس فى الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية بأعداد محدودة.
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