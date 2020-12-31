انتصار السيسي: سنة جدیدة نستقي منھا الأمل لمزید من التماسك بین المصریین

هنأت السيدة انتصار السيسى، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشعب المصرى بالعام الجديد 2021، داعية الله أن يحفظ مصر وأھلھا من كل سوء وشر.
وقالت السيدة انتصار السيسي، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "نطوى الآن سنة مضت بكل تحدياتها، لنبدأ معا سنة جدیدة نستقى منھا الأمل والرجاء لمزید من التماسك والترابط بین جمیع المصریین".
وأضافت السيدة انتصار السيسي: "وفى مستھل ھذا العام الجدید، أدعو الله أن یحفظ مصر وأھلھا من كل سوء وشر، وأن یلھمنا المزید من الإرادة والوعى لبناء المستقبل، كل عام وأنتم بخیر".
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