سلمى الشيمي تثير الغضب بـ "فوتوسيشن" فاضح في ليلة رأس السنة "صور"

سلمى الشيمي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك إثر ظهورها خلال جلسة تصويرية فاضحة.

ظهرت "الشيمي" خلال "الفوتوسيشن" الأخير لتثير ضجة واسعة مثلما خرجت مؤخرًا لتحتل عرش "التريند" على منصات السوشيال ميديا جميعها.

سلمى الشيمي في ظهور فاضح

طلت سلمى الشيمي المعروفة إعلاميًا بـ موديل سقارة، بفستان أحمر ساخن مفتوح من الصدر، وكذلك من ناحية ساقيها، الأمر الذي كان من شأنه توجه العديد من الإنتقادات اللاذعة لها من قبل رواد السوشيال ميديا.

لاقت موديل سقارة عدد من الإنتقادات، حيث أكد العديد من النشطاء، اعتمادها على الظهور بمظهر غير لائق كي تلفت الأنظار إليها بطريقتها التي اتبعتها في جلستها التصويرية التي دخلت على إثرها في مشاكل جمة.

موديل سقارة تثير الجدل على السوشيال ميديا