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المصرية للاتصالات تهنئ عملاء بـ 2021 على نغمات " كل سنة we"

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هنأت الشركة المصرية للاتصالات WE عملاءها بمناسبة العام الجديد 2021، عن طريق أغنية مصورة جديدة نشرتها على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "كل سنةWE " بصوت العديد من النجوم، وآثارت إعجاب عملاء المصرية للاتصالات لاسيما أنها بمنط جديد من الأغاني.

أغنية المصرية للاتصالات

وحملت أغنية كل سنة we من المصرية للاتصالات العديد من الأمنيات وأحلام العام الجديد، بالإضافة إلى رسائل الشركة لعملائها والوعود بمزيد من التميز خاصة رسالة الشركة الجديدة "جاي معانا؟".

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أغنية كل سنة we

والجدير بالذكر أن قدمت أغنية المصرية للاتصالات كل سنة We نمط من الألوان الغنائية المميزة، حيث جمعت بين فريق مسار إجباري، والمطرب محمد عدوية، والمطربة كارمن سليمان، ومغني الراب شاهين في لوحة فنية شبابية ومبهجة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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