المصرية للاتصالات تهنئ عملاء بـ 2021 على نغمات " كل سنة we"

هنأت الشركة المصرية للاتصالات WE عملاءها بمناسبة العام الجديد 2021، عن طريق أغنية مصورة جديدة نشرتها على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "كل سنةWE " بصوت العديد من النجوم، وآثارت إعجاب عملاء المصرية للاتصالات لاسيما أنها بمنط جديد من الأغاني.

أغنية المصرية للاتصالات

وحملت أغنية كل سنة we من المصرية للاتصالات العديد من الأمنيات وأحلام العام الجديد، بالإضافة إلى رسائل الشركة لعملائها والوعود بمزيد من التميز خاصة رسالة الشركة الجديدة "جاي معانا؟".

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