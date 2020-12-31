المصرية للاتصالات تهنئ عملاء بـ 2021 على نغمات " كل سنة we"

هنأت الشركة المصرية للاتصالات WE عملاءها بمناسبة العام الجديد 2021، عن طريق أغنية مصورة جديدة نشرتها على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "كل سنةWE " بصوت العديد من النجوم، وآثارت إعجاب عملاء المصرية للاتصالات لاسيما أنها بمنط جديد من الأغاني.
أغنية المصرية للاتصالاتوحملت أغنية كل سنة we من المصرية للاتصالات العديد من الأمنيات وأحلام العام الجديد، بالإضافة إلى رسائل الشركة لعملائها والوعود بمزيد من التميز خاصة رسالة الشركة الجديدة "جاي معانا؟".
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أغنية كل سنة weوالجدير بالذكر أن قدمت أغنية المصرية للاتصالات كل سنة We نمط من الألوان الغنائية المميزة، حيث جمعت بين فريق مسار إجباري، والمطرب محمد عدوية، والمطربة كارمن سليمان، ومغني الراب شاهين في لوحة فنية شبابية ومبهجة.
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