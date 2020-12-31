بنك CIB يهنى عملائه بمناسبة عام 2021 ويرفع شعار "5 سنين نمو واستدامة"

هنأت بنك CIBعملائه بمناسبة عام 2021 حيث يعتبر بنك CIB من أكبر بنوك قطاع الخاص في مصر، ويتميز بنك CIB بمتابعة العديد من التطورات التكنولوجية في القطاع المصري والاعتماد على التسوق الإلكتروني.

وأكد بنك CIB عبر " هذا العام بنحتفل بمرور 5 سنين على إصدار التقارير السنوية للاستدامة واللي خلتنا نحقق مفهوم أشمل للنمو. تقارير الاستدامة دي هي اللي المؤسسات بتحاسب بيها نفسها عشان تضمن نمو اقتصادي وتنمية للمجتمع كله".وأضاف "وأنت كمان هتكبر اكتر في حياتك وشغلك وعلاقاتك ومستقبلك لو حاسبت على نفسك وحاسبت نفسك".

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والجدير بالذكر أن يعتز CIB بكونه في طليعة المؤسسات المصرفية التي قامت بإصدار تقرير الاستدامة في مصر بداية من عام 2015، ومنذ ذلك الوقت نجح البنك في تنمية ممارسات الاستدامة على جميع المستويات عبر إطلاق المبادرات، وترسيخ ثقافة الاستدامة وذلك من خلال دمج ممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة بجميع أنشطته التشغيلية.