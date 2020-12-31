أوباما وجنش وشيكابالا يرفعون شعار "أولاد الزمالك غير"

يعيش جمهور نادي الزمالك فترة سعيدة، تحمل ضوء في وسط العتمة، بعدما وقف بجانبه أبناؤه، وقاموا بالتجديد لبيتهم الكبير نادي الزمالك.

في أقل من ثلاثة أيام، أعلن كل من محمود عبدالرازق شيكابالا، يوسف "أوباما"، محمود "جنش"، توقيعهم على تجديد عقزدهم مع نادي الزمالك.

أوباما يعلن تجديده



أعلن يوسف اوباما صاع ألعاب نادي الزمالك، عن تجديده لنادي الزمالك، من خلال رئالة بسيطة، كانت كفيلة ليفهمها كل جماهير الكرة المصرية، وبالأخص الجماهير البيضاء.

فخرج يوسف أوباما منذ قليل، وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "عندما يمتج عشق الزمالك بروحي، فلن يخرج إلا معها".

وتابع: "المستحيل هو أن تبحث عن مقابل مادي لروحك، لن يأخذ الروح إلا خالقها".

وأضاف: "عشق الزمالك لا يقدر بثمن".

وأتم "الاستوري"، قائلا: "شكرا لكل من شكك في انتمائي".

وواجهت أوباما الكثير من الشائعات والأقاويل، التي كان هو أحد أسبابها:

الأولى عندما انتشرت أخبار عن جلسة جمعت بينه وبين شيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، والتي كان وسيطها كهربا لاعب الأحمر الحالي، والزمالك السابق، وذلك لإقناع أوباما للعب بنادي الزمالك.

الثانية عندما خرج منذ ساعات ليعبر عن غضبه من إعطاء لجنة الزمالك له أكثر من ميعاد للتجديد، ويتم إلغاءه، حيث كتب عبر انستجرام: "الميعاد رقم 10..سجل يا تاريخ"، مما فسره بعض الجماهير أنها يمكن ان تكون النهاية بين أوباما والزمالك، قبل أن يخرج اليوم ويخرس كل الألسنة.



أعلن نادي الزمالك اليوم تجديده لعقد حارسه المخضرم وأحد قادة الفريق "محمود جنش" لمدة 3 سنوات، بعد جلسة جمعت بينه وبين اللجنة الفنية لنادي الزمالك.

وكان عق جنش ينتهي بنهاية الموسم الحالي، قبل أن يجدد مع الفارس الأأبيض حتى 2024.

ولم يشارك نجنش منذ بداية هذا الموسم، حيث اكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء، وكانت أخر مباراة له، مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في قبل نهائي كأس مصر، والذي خره الزمالك بنتيجة 3-1.

شيكابالا معشوق الجماهير



أصبح لسان جماهير نادي الزمالك يقول "خلصت فيك كل الكلام" بعدما أعلن قائد الزمالك الوفي، وأحرف لاعبي الكرة المصرية، توقيعه على عقد تجديد لنادي الزمالك "على بياض".

وضرب شيكابالا أكبر مثل للإخلاص والوفاء، بعدما قام بالتجديد دون وضع أي شروط على نادي الزمالك.