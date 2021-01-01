انتشار الفرق الطبية الوقائية فى ميادين محافظة الأقصر 

جدة - نرمين السيد - أعلن مدير إدارة الوبائيات والترصد بمديرية الشؤون الصحية بالأقصر الدكتور أحمد أبو العطا نشر فرق طبية معاونة لإدارة الترصد والأمراض المعدية فى مراكز وميادين المحافظة، وذلك وفق خطة استراتيجية منظمة وسريعة من أجل التقصى الميدانى ومتابعة المخالطين لحالات فيروس كورونا المستجد.





وتوجه فرق التقصى إلى مناطق: المنشاة ونجع الطويل بمركز ومدينة الأقصر، ومنطقة عزبة الخزان والحلة، بمركز ومدينة إسنا، والحسينات بمركز ومدينة الطود، كما توجه الفريق إلى منطقة المساكن الشعبية بالطود لمتابعه إحدى العائلات السودانيه المقيمة بالمنطقة.

ولا يزال العمل مستمرًا لرصد حالات المخالطين بالمناطق المختلفة يوميا وفق حالات الإصابة والمكتشفة بالتتابع وأماكن انتشارها.

يأتى ذلك بناء على تعليمات وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، ومحافظ الأقصر مصطفى ألهم، لبذل أقصى جهد من قبل قيادات الصحة والفرق الطبية، لمجابهة المخاطر وحماية المواطنين والتوعية الصحية، كما تتزامن تلك الإجراءات المشددة مع قرارات مجلس الوزراء فيما يخص مستجدات فيروس كورونا.

وفى السياق واستمرارا للجهود المبذولة من قبل فريق التقصى، جرى إطلاق العمل الميدانى لمبادرة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتطعيمات الروتينية.