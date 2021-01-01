الخارجية : نتابع التطورات المتعلقة بأوضاع الصيادين المحتجزين بتونس 

جدة - نرمين السيد - صرح مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين فى الخارج السفير عمرو محمود عباس، اليوم الخميس، بأنه جرى احتجاز مركبى صيد مصريين إضافيين بعد دخولهما للمياه الإقليمية التونسية، الأمر الذى دعا السلطات التونسية إلى توقيفهما والتوجه بهما إلى القاعدة البحرية بمدينة صفاقس.





يأتى ذلك اتصالا بأزمة احتجاز 17 صياداً مصرياً فى تونس، بعد ضبط مركب الصيد الذى كانوا على متنه بحالة صيد غير مشروع. وأكد مساعد الوزير أن وزارة الخارجية تتابع بالتنسيق مع السفارة فى تونس التطورات المتعلقة بأوضاع الصيادين المحتجزين، للتأكد من سلامتهم ومتابعة سير التحقيقات، والتنسيق مع السلطات التونسية لاتخاذ إجراءات إعادتهم إلى أرض الوطن. وناشد السفير عمرو محمود عباس، الصيادين المصريين بالامتناع عن دخول المياه الإقليمية للدول الأخرى احتراماً لسيادتها، وحفاظاً على أرواحهم، وتفادياً لوقوعهم تحت طائلة قوانين هذه الدول التى دائماً ما تقوم بمراعاة الرعايا المصريين، وتأخذ العلاقات الطيبة القائمة التى تربطهم بمصر فى الاعتبار.

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