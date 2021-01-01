«الاعتناء بالآخر» .. شعار القداس الاحتفالى بالعام الجديد فى أسيوط

جدة - نرمين السيد - ترأس القداس الأب لوكاس حلمى، رئيس الدير وراعى الكنيسة، بحضور الأب مايكل سليم مدير مدارس الفرنسيسكان بأسيوط.

وأكد الأب لوكاس خلال عظته على قيمة الاعتناء بالآخر والسير على خطى كلمات البابا فرنسيس، فتبدأ من الأسرة والدوائر الصغيرة انطلاقًا إلى الآخر وكل المجتمع من خلال التضامن والمشاركة، وأوضح أنه علينا كمسيحيين أن نتبنى هذه القيمة ليس فقط مع الأفراد بل مع الخليقة كلها، وختم عظته بطلب مرافقه مريم العذراء الذى نحتفل بعيدها غدا.



كما شارك فى كورال الكنيسة بالقداس بالتراتيل الجميلة التى أضافت بهجه على الحضور، وساهمت كشافة الكنيسة فى التنظيم والتأكد من الإلتزام بالإجراءات الاحترازية للمصليين، حيث تم تقسييم الحضور بين صلوات قداسيين للتباعد ووالالتزام بالإجراءات.