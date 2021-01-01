بث مباشر .. احتفالية المتحدة للخدمات الإعلامية بالعام الميلادى الجديد2021

جدة - نرمين السيد - تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بث موحد ومباشر على قنواتها يتضمن أكبر عروض ألعاب نارية فى تاريخ مصر من على كوبرى "تحيا مصر" وعد تنازلى احتفالا بالسنة الجديدة بالتزامن مع مدن العالم.





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