عاجل.. المتحدة تضيء سماء القاهرة

وقال الكاتب كريم عبد السلام، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قامت بعمل جهود كبيرة جدًا خلال 2020 للرد على الشائعات، لافتا إلى أن الشركة قامت بالرد على الحروب الاليكترونية لطيور الظلام التي تحاول السيطرة على عقول المشاهدين.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، أنه تم اطلاق العديد من الاعمال الهادفة وتمت توعية المواطنين حول المخاطر التي تحيط بهم، وتسليط الضوء على المشروعات القومية الوطنية.
وتابع أنه لأول مرة في مصر العد التنازلي لبدء العام الميلادي الجديد مما يبعث رسالة أمن واستقرار عن مصر للعالم كله، كما ان استمرار النمو الاقتصادي والسيطرة على جائحة كورونا واستقرار الأمن تبعث رسالة أمن للعالم أجمع.
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