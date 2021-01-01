موجز السوشيال ميديا.. بعد إصابته بكورونا: محمود كهربا يودع 2020 بكلمات مؤثرة.. أوس أوس: هذه أسوأ سنة في حياتي

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

علق تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية على قرب انتهاء الحالي 205‪0 واستقبال العام الجديد 202‪1 خلال ساعات قليلة.

وكتب تركي ال الشيخ عبر تويتر قائلا "‏اليوم الخميس هو يوم النهايات نهاية اسبوع و نهاية شهر و نهاية سنة..

اللهم أجعلها نهاية كل ألم وحزن وهم وضيق...ونسأل الله ان يجعل سنة 2021 سنة فرح وسعادة وتحقيق كل الامنيات للجميع...اتمنى لكم سنة خالية من الأوجاع و الأحزان سنة خير وبركة وحب وتسامح ونجاح إن شاء الله ".

علق محمود كهربا لاعب النادي الاهلي على انتهاء العام الخالي وبداية العام الجديد 202‪1

ونشر محمود كهربا صورة له وعلق عليها قائلا "ولا ٢٠٢٠ ولا ٢٠٢١.. كل السنين الحمدلله رضا بكل شيء فيها.. مشوفتش سنة وحشة وسنة حلوة كلها خطوات صعبة وسهلة.. المهم الرضا والثقة بالله اللهم لك الحمد والشكر يارب سنة سعيدة عليكم الأسهل فيها اكتر من الأصعب..كل سنة وانتوا طيبين ".

نشر الممثل أحمد مكي فيديو قصيرا من احد شخصيات المسلسل الكوميدي الكبير قوي بشخصية حزلقوم عبر حسابه على انستجرام محتفلا برأس السنة الميلادية

وكتب على الفيديو "كل سنة وانتم طيبين ...إن شاء الله سنه سعيدة ...هااا؟ سعيدة ".

هنأ الفنان محمد أسامة الشهير ب " أوس أوس " جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بالعام الميلادي الجديد.

وكتب أوس عبر انستجرام قائلا "كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة يارب علينا كلنا.. والحمدلله ربنا كريم وفضله كتير عليا

يمكن 2020 تكون اسوأ سنة فى حياتى الا انى اتعلمت اتعلم من اى حاجه فى الدنيا سواء وحشه او حلوه..اكتئبت ويأست واتوجعت وتعبت كتير اوى فى السنة دى ويمكن المواقف الوحشة دى بتبين للبنى ادم معادن الناس اللى جنبك او اللى عملين جانبك.. فالحمد لله فى السراء والضراء".