التعليم تصدر قرار جديد بخصوص الإجازات الاستثنائية للمعلمين والعاملين بالمدارس

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محمد سياف - ابو ظبي - الإجازات الاستثنائية للمعلمين عاد العمل بها مرة أخرى، حيث أصدرت وزارة التربية والتعليم كتاباً موجهاً إلى جميع المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، يتضمن بإعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020، على المعلمين والسادة العاملين بالمدارس حيث تم تفعيل المواد الثانية والثالثة والرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء السابق الإشارة إليه، وذلك بعد أن تم تأجيل أعمال الامتحانات إلى ما بعد إجازة نصف العام والتي تم تعديلها لتبدأ من يوم 16 يناير 2021 وحتى 20 فبراير 2021.

قرار وزارة التربية والتعليم بخصوص الإجازات الاستثنائية للمعلمين والعاملين بالمدارس:-

تضمن قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إعادة العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020، حيث تم تفعيل نصوص المواد الثانية والثالثة والرابعة من ذلك القرار وذلك كالتالي:-

* نص قرار وزارة التربية والتعليم الصادر بتاريخ الخميس 31 ديسمبر 2020 على تفعيل المادة الثانية والتي تسمح للعمل بالمنزل لمن تسمح طبيعة عمله العمل بالمنزل دون أن يكون متواجد بمقر العمل وذلك طوال مدة سريات العمل، وباقي العاملين يقومون بمهام وظيفته بالتناوب يومياً أو أسبوعياً.

* تفعيل المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء والتي تنص على منح الموظف المصاب بأي أمراض مزمنة إجازة استثنائية وفقاً لما هو ثابت بملفه الوظيفي وذلك طوال مدة سريان القرار.

* تفعيل المادة الرابعة والتي تنص على منح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلاً أو أكثر عمره يقل عن 12 عاماً إجازة استثنائية.