الصحة تعلن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم إلى 1418 مصاب و55 حالة وفاه

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة منذ قليل عن زيادة جديدة في أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الخميس 31 ديسمبر، وتأتي هذه الزيادة الإصابات والوفيات تزامناً مع فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، وعدم وعي وإلتزام البعض بالإجراءات الإحترازية.

ارتفاع جديد في أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الخميس

ولذلك اتخذت الحكومة المصرية اليوم العديد من القرارات الهامة لمواجهة فيروس كورونا، والتي كان من أبرزها تأجيل امتحانات الترم الأول لجميع الفصول الدراسية بالمدارس والجامعات، على أن تتم الإمتحانات بعد إجازة نصف العام والتي تنتهي في 20 فبراير 2021، كما شددت الحكومة على تنفيذ الإجراءات الإحترازية بكل حزم وشدة ومعاقبة المخالفين.

وبحسب تقرير الصحة فقد سجلت أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم 1418 حالة جديدة، ووصول إجمالي أعداد الإصابات في مصر حتى الآن إلى 138062 حالة، ومنها الحالات المتعافية، كما تم تسجيل 55 حالة وفاه جديدة اليوم، لترتفع الوفيات حتى اليوم إلى 7631حالة.

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كما سجلت وزارة الصحة اليوم 654 حالة شفاء جديدة، ووصلت إجمالي حالات الشفاء والتي خرجت من مستشفيات العزل الصحي حتى اليوم لـ112105 حالة، كما تلقت الحالات المتعافية الرعاية الطبية اللازمة وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية.