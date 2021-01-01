شاهد .. المتحدة تضىء سماء القاهرة بالألعاب النارية احتفالا بالعام الجديد

جدة - نرمين السيد - وجاء الاحتفال بعدة مناطق منها كوبرى "تحيا مصر" وعدد من المناطق الأخرى فى القاهرة الكبرى.
ويعتبر هذا الاحتفال أول عد تنازلى رسمى للعام الجديد يتم فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتوازى مع بقية مدن العالم، مثل باريس، ونيويورك، وسيدنى، ولندن ودبى وغيرهم.
وقال الشركة، إن هذا طقس ستواظب عليه الشركة المتحدة سنويا، حيث تستخدمه الدول فى الترويج السياحى لها، كما أنه يعد رسالة للعالم كله تؤكد على استقرار وقوة الدولة المصرية من خلال مبدعيها.
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