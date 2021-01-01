بعلم مصر.. بدء العد التنازلي للعام الجديد على كوبري تحيا مصر

شهد محيط كوبري تحيا مصر بروض الفرج بالقاهرة أجواء مبهرة احتفالا بليلة راس السنة الميلادية الجديدة 202‪1

ورصدت عدسة دوت الخليج بدأ العد التنازلي للعام الجديد و أجواء الاحتفال على كوبرى تحيا مصر الذي تزين بعلم مصر

وتقام احتفالية لرأس السنة ٢٠٢١ على جسر تحيا مصر "الاعرض في العالم " ويشمل الحفل عروض ضوئية مبهرة وذلك في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل يوم الجمعة المقبل، وسيتم بث الحفل على كافة القنوات المصرية استقبالًا للعام الجديد، مع انتشار أمني مكثف لرجال المجموعة الافريقية للتأمين.

وتحرس المجموعة الافريقية للتأمين على حراسة فرحة المصريين، من خلال التواجد لرجالها بمحيط مكان الاحتفالية التي تصدر البهجة والفرحة للمصريين.

ويحتفل العالم بميلاد سنة جديدة في منتصف ليل 31 ديسمبر 2020، وتستعد معظم العواصم الكبرى بدول العالم باحتفالية مبهرة تعبر عن مكانة تلك العواصم عالميا.

وغالبا ما تكون تلك الاحتفالات حول أحد أهم إنجازات الدولة مصحوبة بالكثير من مظاهر البهجة والفرح ويتم نقلها إعلاميًا لكي تنقل صورة إيجابية عن تلك العاصمة والدولة ويكون حدثًا مميزًا يظل جزءًا من هوية المدينة للعام كله.

واستعدت المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي، لعمل احتفالية كبرى في القاهرة، وراجعت المواقع المختلفة للإنجازات التي تعبر عن الدولة الحديثة والتى تمت خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ولذا وقع الاختيار على (كوبرى تحيا مصر) وذلك باستخدام الألعاب النارية المتقدمة والتي تعطي صورة مبهرة على شاشات التلفزيون العالمية لتضاهي احتفالات العواصم العالمية الكبرى.