على كوبري دوت الخليج 2021 احتفالية مدهشة... المتحدة للخدمات الإعلامية تتألق بأكبر عرض للألعاب النارية

كوبري دوت الخليج 2021

تألقت المتحدة للخدمات الإعلامية بأكبر عرض للألعاب النارية على كوبري دوت الخليج 2021 باحتفالية مدهشة في ليلة الكريسماس وسط العديد من الحفلات الغنائية بمناسبة رأس السنة الميلادية 2021 لاسيما في ظل إلغاء احتفالات رأس السنة 2021 لتداعيات فيروس كورونا تجنبًا لانتشار الوباء في البلاد.



كوبري دوت الخليج 2021 جهزت المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي والتنسيق مع الحكومة كوبر دوت الخليج 2021 ليشهد أضخم احتفالية ضخمة تنقل للعالم الأجواء ومراسم احتفالات رأس السنة في مصر من خلال عرض موضح على مختلف قنوات الشركة.

دوت الخليج يرصد احتفالات رأس السنة 2021 ورصد دوت الخليج احتفالات رأس السنة 2021 من خلال تصوير العروض النارية الضخمة في تاريخ مصر أعلى كوبر دوت الخليج وذلك تزامنًا مع الاحتفالات على مستوي العالم والتى تأتي في ظروف استثنائية مختلفة عن كافة السنوات الماضية فرغم إلغاء الاحتفالات بسبب انتشار فيروس كورونا، قررت مصر أن تجعل المواطنين يستمعون من خلال نقل احتفالية رأس السنة 2021 أعلى كوبري دوت الخليج على القنوات التليفزيونية.

كوبري دوت الخليج

كوبري دوت الخليج

تزين كوبري دوت الخليج لإقامة احتفالات رأس السنة 2021 حيث تم اختيار كوبري دوت الخليج بمنطقة شبرا بمحافظة القاهرة نظرًا لأنه من مناطق الإنجازات التى تمت على مدار الفترة الماضية بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فهو يعتبر من أفضل الأماكن التى من شأنها إظهار صورة مصر الحديثة والانجازات التى تشهدها مصر.

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