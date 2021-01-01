المفتى: تهنئة المسيحيين بعيد الميلاد مظهر للرحمة والتعامل بالرقى الإنسانى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعى فى برنامج "نظرة" مع الإعلامى حمدى رزق، الذى يعرض على فضائية صدى البلد، اليوم الخميس، مضيفًا فضيلته أن دراسة تاريخ الأنبياء والرسل تعلمنا الأمل والاستبشار وعدم القنوط من رحمة الله؛ فالقنوط واليأس من رحمة الله تعالى كبيرة من الكبائر، حيث لا يجوز لأى إنسان أن يقول إن الله لا يغفر له، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم حذر الإنسان أشد التحذير من اليأس والقنوط من رحمة الله.

احتفال المسلمين بميلاد المسيح هو أمر مشروع لا حرمة فيه لأنه تعبير عن الفرح به

وأردف فضيلة المفتى، حسبما ورد على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، قائلًا: "إن الله أرسل الرسل والأنبياء حتى يستنير الناس ويمشون على الصراط المستقيم لأن البشرية يمكن أن تحدث لها هزات فتعود إلى سبيل الرشاد مرة ثانية، ولتصحيح مسار الفطرة النقية التى ولدوا عليها نتيجة التأثر بالبيئة وغيرها من المؤثرات يرسل لهم سبحانه وتعالى الرسل والأنبياء".

وعن الفرق بين النبى والرسول قال فضيلته كلاهما يوحى إليه، فالرسول مكلف ومبلغ من الله أما النبى فيوحى إليه ولكنه ليس مأمورًا بتبليغ ما أنزل الله إليه.

وأوضح مفتى الجمهورية أن الأنبياء والرسل هم مشاعل النور والهداية للبشرية وأما عن عددهم فهو غير معروف على وجه التحديد؛ فقد أفصح القرآن الكريم عن خمسة وعشرين رسولًا منهم خمسة من أولى العزم من الرسل هم: سيدنا نوح، وسيدنا إبراهيم، وسيدنا موسى، وسيدنا عيسى، وسيدنا محمد عليهم صلوات الله وسلامه، والمراد بأولى العزم من الرسل: المتصفون منهم بالصبر والثبات وتحمل الشدائد فى سبيل إعلاء كلمة الله أكثر مما تحمل غيرهم من الأنبياء والمرسلين.

جميع الرسالات السماوية تدعو إلى المحبة والسلام والبناء وتهذيب النفس

وأما عن عدم تسمية جميع الأنبياء والرسل الآخرين أو عدم ذِكر تفاصيل الأحداث التاريخية المتعلقة بهم فقال فضيلته نحن لا نحتاج لمعرفتها، فما يحتاجه التشريع أو نحتاج إليه تم ذكره، مع كامل التقدير والاحترام لجهود علماء التاريخ والآثار والتى هى من علامات السير فى الأرض والتأمل فيها، فهى لها فوائد أخرى لا تفيد فى تفاصيل التشريع أو فى الأسوة والاقتداء كتفصيل ذِكر أسماء أهل الكهف مثلًا، فنحن نحتاج إلى المناهج أكثر من التفصيلات التاريخية.

ولفت فضيلته النظر إلى أن من يلاحظ منظومة النبوة والرسالة يجد أنها بناء متكامل الأركان والمعانى فكل واحد منهم يؤدى إلى الآخر ويتكامل معه من حيث المبنى والمعنى، فكانت جميع الرسالات السماوية تدعو إلى المحبة والسلام والبناء وتهذيب النفس، وكل ذلك لا يكون إلا بالقلب السليم. وهذا ما عبر عنه النبى صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: "مثلى ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل بنى بيتًا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة، وأنا خاتم النبيين"، مؤكدًا أن رسالة النبى صلى الله عليه وآله وسلم هى اللبنة الأخيرة التى أكملت الرسالات واختتمتها لكى تبقى البشرية موصولة بهذا الوحى الإلهى.

وأشار مفتى الجمهورية إلى أن رسل الله جميعًا أرسلهم الله بمبادئ كليه، وهى ما عبر عنها علم أصول الفقه بـ "الكليات الخمس" منها: حفظ الأنفس والدين والأعراض والأموال والعقل، ولعمارة الأرض ونشر الرحمة، وهى القيم التى يشترك فيها جميع الأديان السماوية.

سيدنا آدم عليه السلام لما نزل إلى الأرض جسَّد كل معانى الإنسانية

وأضاف فضيلته أن الشرائع السماوية بمجملها منذ سيدنا آدم وحتى سيدنا محمد نجد أن الكل يدعو إلى الله والإيمان به والأخلاق الكريمة؛ فالرسالة واحدة لإدارة حركة الحياة فى هذه الأرض، ولكى يؤدى الإنسان الرسالة التى خُلق من أجلها وهى عمارة الأرض، وأن الأنبياء جميعًا بعثهم الله لينشروا السلام والبناء والعمران وينيروا الطريق أمام البشرية فى كل زمان ومكان.

وحول أسباب ظهور الصراعات بين بعض أتباع الأديان رغم القيم المشتركة التى جاء بها الأنبياء، أوضح فضيلة المفتى أن ذلك يرجع إلى أن بعض أتباع الأديان قد ابتعدوا عن الأخلاقيات والقيم المشتركة التى جاء بها الرسل وابتعدوا عن تعاليمهم، وفى المقابل أصبح هناك من يغذى الصراع والعنف والكراهية والمفاهيم الخاطئة حتى يصبح الجميع فى صراع، مؤكدًا أن على أتباع الرسل أن يوجدوا أرضية مشتركة يسودها المحبة والتعاون والمودة والعيش المشترك.

ميلاد الأنبياء هى مناسبات سعيدة على البشرية

وأكد فضيلته على أن ميلاد الأنبياء هو ميلاد رحمة وسلام ومحبة للعالمين، وأن ذكرى ميلادهم هى مناسبات سعيدة على البشرية جمعاء نحتفل بها ونتذكر ما أرسلهم الله سبحانه وتعالى به من أخلاق وقيم من أجل صلاح الناس. والله سبحانه وتعالى ذكر ميلاد سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وهنأ به فقال سبحانه: "وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيّاً"، مشيرًا إلى أن سيدنا عيسى نال خصوصية خاصة ومساحة واسعة فى القرآن الكريم، وتم ذكره مرات كثيرة بيحث أنه يأتى فى الرتبة الثانية من حيث عدد مرات ذكره فى القرآن بعد سيدنا موسى عليه السلام.

وشدد مفتى الجمهورية على أن الفتاوى التى تحرم تهنئة إخوتنا المسيحيين بميلاد السيد المسيح عليه السلام هى فتاوى قد عفَّاها الزمان ويجب ألا نلتفت إليها ونرفضها، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف يسيران على منهجية واحدة فى أن تهنئة إخوتنا المسيحيين بميلاد السيد المسيح هو من أبواب البر الذى أمرنا الله به فى قوله تعالى: "لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِى الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ"، لافتًا إلى أن القرآن الكريم أعطانا الدرس بأنه احتفى بميلاد السيد المسيح عليه السلام.

النسيج الوطنى بين المسلمين والمسيحيين هو نسيج قوى لا يستطيع أحد أن يقطعه

وأكد فضيلة المفتى على أن التجربة المصرية تجربة فريدة فالنسيج الوطنى بين جناحى مصر المسلمين والمسيحيين هو نسيج قوى ومتين لا يستطيع أحد أن يقطعه ما داموا فى رباط ووحدة، ومعدن الشعب المصرى يظهر دائمًا فى تماسكه أمام التحديات الكبيرة التى نمر بها، وهو ما يفشل كافة المحاولات من قِبل الجماعات المتطرفة وغيرها التى تسعى للنيل من مصر.

وأضاف أن التاريخ المصرى يؤكد أن كل هذه المحاولات عبر التاريخ كانت فاشلة ولم تؤثر أبدًا فى الشعب المصرى، وهو ما يؤكد أن الهوية المصرية الحقيقية محفوظة بترابط المصريين إلى يوم الدين.

وأشار فضيلته إلى أن المصريين -مسلمين ومسيحيين- عاشوا على أرض مصر عبر التاريخ جنبًا إلى جنب؛ بيوتًا متجاورة، ومصالح مشتركة، وأهدافًا واحدة، متضامنين متحابين فى سبيل الوطن، رخاءً وأمانًا، حربًا وسلامًا، حتى يئست منهم كل محاولات الوقيعة التى تتعمد نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار، فهؤلاء المغرر بهم لم يقرءوا التاريخ جيِّدًا ولم يعرفوا تلاحم هذا الشعب الصامد عبر العصور ضد الوقيعة.

ولفت مفتى الجمهورية النظر إلى أن نبى الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم طبَّق هو وأصحابُه الكرام مبادئ العيش السلمى المشترك فى أرقى صوره، تنظيرًا وتطبيقًا فى نماذج حياتهم كلها، مظهرين عدالة الإسلام وسماحته فى التعامل مع المخالف فى كل حال، وهذا يبرهن على رغبتهم فى التعايش والحوار مع الآخر وليس الصدام والتضاد، فقد تفاعلوا مع المجتمع من غير المسلمين برغم تعرض بعض الصحابة للأذى.

وأوضح فضيلته أنه عند استعراض المسيرة المباركة للنبى الأمين والصحابة الكرام نجد أنها تقدم أعلى صور التعايش، منها موافقة النبى صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة بالذهاب للحبشة، ودعوته للبعض الآخر بالصبر على أذى المشركين مما يبرهن على أن الإسلام لم يُفرض بالقوة أو السلاح، بل دخله الغنى والفقير والكبير والصغير، والقوى والضعيف؛ فكانت تركيبة فريدة من نوعها.

وأكد مفتى الجمهورية أن التجربة المصرية رائدة فى تحقيق وإرساء مبادئ وقواعد المواطنة والعيش المشترك، حيث نجد الشعب المصرى بجناحيه مسلميه ومسيحيه عاش ويعيش المواطنة الحقيقية دون تفرقة بين المواطن المسلم وأخيه المسيحى، وهذا يعود للمراحل الأولى من دخول الإسلام مصر فقد قام القائد الفاتح سيدنا عمرو بن العاص بإرجاع قادة المسيحيين الذين اضْطَهَدَهم الرومان، كما قام بإعمار الكنائس التى هُدِّمت، وسار على هذا النهج السلمى المتعايش العلماء المسلمون والفقهاء الكبار أصحاب المذهبية الفقهية، ولعل أبرزهم الإمام الليث بن سعد وسائر العلماء حتى وقتنا هذا.

كل محاولات الوقيعة بين المسلمين والمسيحيين عبر التاريخ كانت فاشلة

وأشاد فضيلة المفتى بمصر صاحبة أعمقِ تجربة تاريخية ناجحةٍ فى التعايشِ والمشاركةِ فى الوطنِ الواحدِ بينَ أبنائها، فأهلُها على مدارِ تاريخهم لم يعرفوا أيًّا من مظاهر النزاع الطائفي؛ لأنهم أهل اعتدال وسماحة واحترام للخصوصيات الثقافية والاجتماعية والحضارية، وهى سمات نبيلة وقيم راقية.

وأضاف: ولا ريب أن مشاركتنا لشركاء الوطن فى أعيادهم ومناسباتهم وتبادل الفرحة معهم هى من قبيل السلام والتحية وحسن الجوار، وذلك مظهر من مظاهر البر والرحمة والتعامل بالرقى الإنسانى الذى كان يفعله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من جاوره أو تعامل معه منهم، وعلى ذلك سار المسلمون سلفًا وخلفًا عبر تاريخهم المُشَرِّف وحضارتهم النقية وأخلاقهم النبيلة السمحة التى دخلوا بها قلوب الناس قبل أن يدخلوا بلدانهم.

وأضاف أن التاريخ الإسلامى لمصر أثبت أن سيدنا عمرو بن العاص لما دخل مصر وجد الرومان قد هدموا الكنائس ونفوا القيادات الدينية للمسيحيين، فعمل على إعادتهم إلى مناصبهم وعمارة ما كان قد دمِّر من كنائسهم، فيرشدنا التراث إلى فتوى الإمام الليث بن سعد عندما سأله الحاكم حينها عن حكم عمارة الكنائس فى مصر، فقال: "إن الكنائس حادثة فى الإسلام -أى بنيت فى عهد المسلمين فى مصر- وإنها من عمارة الأرض".

وأشار فضيلة المفتى إلى أن مصر على المستوى التشريعى منذ دستور عام 1923م وحتى دستور عام 2014م قد أكدت على المساواة بين كافة المصريين، فهم جميعًا سواسية أمام القانون والدستور ولهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، وهو ما أدَّى إلى تمازج النسيج الوطنى المصرى وتماسكه.

وقال مفتى الجمهورية: إن النسيج المجتمعى المصرى لم يميز بين مواطن وآخر، فى منظومة متناغمة تحقق العيش المشترك الذى تحيطه المحبة والتسامح والسلام، مشيرًا إلى أنه تم تتويج هذا التاريخ الطويل بافتتاح مسجد الفتاح العليم وكنيسة ميلاد المسيح فى نفس اليوم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبحضور أكبر قيادتين دينيتين فى مصر، وهى رسالة واضحة على أن المصريين جميعًا على قلب رجل واحد.

دار الإفتاء المصرية رصدت مجموعة كبيرة من الفتاوى تهدم مبدأ التعايش والسلم المجتمعى

ولفت فضيلته النظر إلى أن دار الإفتاء المصرية قامت بدراسة رصدت مجموعة كبيرة من الفتاوى على الشبكة العنكبوتية، تم اختيار "5500" منها كعينة للدراسة؛ نظرًا لأن العديد منها يحمل نفس الموضوع، كالسؤال عن حكم تهنئة المسيحيين بعيدهم، أو حكم بناء الكنائس، وصنفت الفتاوى إلى موضوعات عامة تضم تحتها موضوعات خاصة مرتبطة بالموضوع أو مرتبطة بالحكم الشرعى، وأظهرت الدراسة أن 70% من فتاوى المتطرفين تحرم التعامل مع المسيحيين وأن 20% منها مكروه و10% فقط تبيح التعاملات، وهو ما يؤدى إلى هدم مبدأ التعايش والسلم المجتمعى، ويخالف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد استقبل وفد نصارى نجران فى المسجد وسمح لهم بالصلاة فيه.

وأردف قائلًا: وهذه الدراسة وإن كانت تدل على عقلية متشددة ومتطرفة؛ ففى الوقت نفسه تتنافى تمامًا مع ما جاءت به نصوص الشريعة الإسلامية الصريحة والصحيحة من الحث على حسن المعاملة والعيش المشترك والتعامل معهم بالبر والقسط؛ انطلاقًا من المبدأ القرآنى: "لا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِى الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ".

وأضاف أن غالبية هذه الأحكام التى خلصت إليها الدراسة تصطدم مع نصوص الشرع الشريف فى التعامل مع غير المسلمين المسالمين المشاركين فى الوطن فضلًا عن تجاهلها المصلحة العامة للأمة، وقد رددنا عليها وفندناها بما ثبت من أحكام شرعية ثابتة.

مشاركتنا لشركاء الوطن فى أعيادهم هى من قبيل السلام والتحية وحسن الجوار

وأكد مفتى الجمهورية أن هذا الفعل يندرج تحت باب الإحسان الذى أمرنا الله عز وجل به مع الناس جميعًا دون تفريق، مذكرًا بقوله تعالى: "وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا"، وقوله تعالى: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ".

واستند فضيلة المفتى إلى النص القرآنى الصريح الذى يؤكد أن الله تبارك وتعالى لم ينهَنا عن بر غير المسلمين، ووصلهم، وإهدائهم، وقبول الهدية منهم، وما إلى ذلك من أشكال البر بهم، وهو قوله تعالى: "لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِى الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ".

وقال فضيلة مفتى الجمهورية: "إن من ظنَّ انحصار رحمته صلى الله عليه وسلم فى المسلمين خاصة فقد ضَيَّق واسعًا؛ لأن سعة رحمته كما كانت مع المسلمين، فقد كانت أيضًا فى إقالة عثرات غير المسلمين والصفح عن جفائهم وغلظتهم، وذلك وصف مقرر ومعروف من خُلقه الكريم".

الفتاوى التى تحرم تهنئة المسيحيين بميلاد المسيح هى فتاوى قد عفَّاها الزمان

وختم فضيلته حواره قائلًا: "إن احتفال المسلمين بميلاد السيد المسيح هو أمر مشروع لا حرمة فيه؛ لأنه تعبير عن الفرح به، كما أنَّ فيه تأسيًا بالنبى صلى الله عليه وآله وسلم من توقير وتقدير وتبجيل للسيد المسيح وأمه السيدة مريم عليهما السلام".

وتقدم المفتى بالتهنئة الخالصة إلى الإخوة المسيحيين فى مصر، وفى العالم أجمع بميلاد السيد المسيح عليه السلام.