احتفالية كبرى على كوبري تحيا مصر.. "المتحدة" تضئ سماء القاهرة في بداية 2021

قدم تليفزيون صوت الامه ، بثا مباشرة لأضخم احتفالية نظمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على كوبرى تحيا مصر احتفالا برأس السنة الجديدة 2021.

ونظمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة الأستاذ تامر مرسى، عبر قنواتها المختلفة، احتفالا برأس السنة على مستوى عالمى، وعلى غرار أكبر الحفلات العالمية التى تقام فى المناسبات الكبرى، وفى كبرى عواصم العالم.

وتضمن الحفل أكبر عروض ألعاب نارية فى وتاريخ مصر من على كوبرى "تحيا مصر" وعد تنازلى للسنة الجديدة بالتزامن مع مدن العالم، حيث اشتهرت فى السنوات الماضية، مجموعة من عواصم العالم، بالتحضير لتلك المناسبة، بوجود عد تنازلى على أبرز ملامحها.

وقدمت مجموعة قنوات الشركة المتحدة بثا موحدا ومباشرا على قنواتها تضمن عروض ألعاب نارية من على كوبرى "تحيا مصر" وعد تنازلى للسنة الجديدة بالتزامن مع مدن العالم.

وتكون الاحتفالية الأولى من نوعها، لكنها لن تكون الأخيرة، حيث كان الحفل الذى تم بثه نهجا للسنوات القادمة، وأيضا واحدة من أبرز الوسائل للترويج للسياحة فى مصر، والتعرف على أبرز معالمها، حيث نجحت الشركة بامتياز في كل الفعاليات التى تصدرت لها وحملت مسئوليتها، لتخرج هذه الفعاليات بشكل مبهر ومميز.

وقال المهندس حسام صالح، المتحدث الرسمي باسم المتحدة، إن الاحتفال يعتبر أول عد تنازلى رسمى للعام الجديد يتم فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوازى مع بقية مدن العالم، مثل: باريس ونيويورك وسيدنى ولندن ودبى، وغيرها، وهو طقس ستواظب عليه المتحدة سنويا، حيث تستخدمه الدول فى الترويج السياحى لها، ورسالة للعالم كله تؤكد استقرار وقوة الدولة المصرية من خلال مبدعيها.