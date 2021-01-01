وزير التعليم العالي يعلن استكمال الدراسة عن بعد وتأجيل جميع الامتحانات 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - لم تنتهي الإجراءات والقرارات الحكومية في مصر في ضوء بَدْء الموجة الثانية من فيروس كوفد 19 المستجد ، الذي قد أثر تأثيرًا بالغًا على كافة المجالات ومن أهمها قطاع التعليم الذي شهد في المدّة السابقة عدد هائل من القرارات الحاسمة حول تأجيل الاختبارات ورفع الغياب وغيرهم من القرارات الأخرى سواء للتعليم العام أو العالي، ومنذ ساعات قليلة؛ أصدر وزير التعليم العالي العديد من القرارات المتعلقة بطلاب الجامعة سوف يتم توضحها فيما يلي.

قرارات وزير التعليم العالي اليوم استكمال الدراسة عن بعد

تم إجراء اجتماع طارئ في آخر أيام العام المنصرم 2020م من أجل تحديد موقف طلاب الجامعة من الحضور والاختبارات ، ولقد تم إجراء الاجتماع عبر المجلس الأعلى للجامعات برئاسة السيد الوزير الدكتور / خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات شملت ما يلي:

استكمال ما تبقى من محاضرات ودراسة لطلاب الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة بنظام التعليم أون لاين عن بُعد باستخدام منصات التعليم الإلكترونية وذلك بدءً من يوم السبت الموافق الثاني من شهر يناير وحتى يوم السبت الموافق 16 من شهر يناير 2021م.

سوف تبدأ إجازة نصف العام بداية من يوم 16 يناير 2021م وحتى يوم السبت 20 فبراير من العام 2021م أيضًا.

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تأجيل جميع الامتحانات وإلغاء الأنشطة بالجامعات

وفي نفس السياق ؛ أعلن الدكتور خالد عبد الغفار أيضًا تأجيل كافة الاختبارات العملية والشفوية في جميع مراحل التعليم الجامعي بما في ذلك طلاب مرحلة الدراسات العليا أيضًا ، وينطبق ذلك على الجامعات الحكومية العامة والجامعات الخاصة والأهلية والمعاهد العامة والخاصة أيضًا وذلك إلى أن يتم انتهاء مدة الإجازة ، حيث سوف يؤدي الطلاب جميع الاختبارات دون إلغاء بعد انقضاء مدة الإجازة أي بداية من يوم 21 فبراير 2021م.

وقد أعلن وزير التعليم العالي تشكيل لجنة مهمتا أن توي تطبيق تلك القرارات العاجلة على جميع الجامعات والرد على أي استفسارات أيضا وثيقة الصلة بهذا الأمر ، ويُذكر أن السيد وزير التعليم قد حرص أيضًا على وقف كافة الأنشطة والفعاليات والاحتفاليات وأي مؤتمرات أو مهرجانات داخل الجامعات بوجه عام حتى إشعارٍ آخر.