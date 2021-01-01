المتحدة تضيئ سماء القاهرة بالألعاب النارية المبهرة احتفالا بالعام الجديد 2021

أضاءت الألعاب النارية سماء القاهرة منذ قليل احتفالا ببدء العام الجديد 2021، وذلك في أضخم احتفالات برأس السنة فى تاريخ مصر من على كوبرى "تحيا مصر"، والذى تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة الأستاذ تامر مرسى، احتفالا برأس السنة، والتى سيتضمن أكبر عروض ألعاب نارية فى تاريخ مصر من على كوبرى "تحيا مصر".

وتنظم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حفلا ضخما ليكون على مستوى عالمى وعلى غرار أكبر الحفلات العالمية التى تقام فى المناسبات الكبرى، وفى كبرى عواصم العالم والذى سيتضمن أكبر عروض ألعاب نارية فى وتاريخ مصر من على كوبرى "تحيا مصر" وعد تنازلى للسنة الجديدة بالتزامن مع مدن العالم، حيث اشتهرت فى السنوات الماضية، مجموعة من عواصم العالم، بالتحضير لتلك المناسبة، بوجود عد تنازلى على أبرز ملامحها.

وقررت الشركة المتحدة أن يتم بث موحد ومباشر على قنواتها يتضمن أكبر عروض ألعاب نارية فى وتاريخ مصر من على كوبرى "تحيا مصر" وعد تنازلى للسنة الجديدة بالتزامن مع مدن العالم، حيث اشتهرت فى السنوات الماضية، مجموعة من عواصم العالم، بالتحضير لتلك المناسبة، بوجود عد تنازلى على أبرز ملامحها.

وتكون الاحتفالية الأولى من نوعها، لكنها لن تكون الأخيرة، حيث سيكون الحفل الذى سيتم بثه نهجا للسنوات القادمة، وأيضا واحدة من أبرز الوسائل للترويج للسياحة فى مصر، والتعرف على أبرز معالمها، حيث نجحت الشركة بامتياز في كل الفعاليات التى تصدرت لها وحملت مسئوليتها، لتخرج هذه الفعاليات بشكل مبهر ومميز.