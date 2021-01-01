حصاد 2020 لنقابة الإعلاميين .. 500 عضو جديد و100 تصريح مزاولة مهنة

شهدت نقابة الإعلاميين برئاسة النقيب طارق سعدة، نشاطا ملحوظا خلال عام 2020، وأنجزت النقابة العديد من الملفات، من بينها ملف القيد، حيث عقدت 15 لجنة قيد بالنقابة تم خلالها قبول أكثر من 500 عضو وأصبح إجمالي عدد المقبولين بالنقابة 2000 عضو، كما عقدت 10 لجان تصاريح مزاولة مهنة، وأصبح عدد أصحاب التصاريح المقبولين خلال العام 100 تصريح للإعلاميين، كما تم مخاطبة جميع الوسائل الإعلامية لتقنين أوضاع العاملين بها المنطبقة عليهم نصوص قانون نقابة الإعلاميين.
وجاء في حصاد لجنة الرصد بنقابة الإعلاميين، أنه تم رصد ومتابعة عدد من الوسائل الإعلامية يوميا بإجمالي 2807 تقارير، وتلقى 17 شكوى مقدمة، و11 تقرير فحص مخالفات، ورصد 12 مداخلة تليفونية، ورصد 28 وسيلة إعلامية على مدار انتخابات مجلس الشيوخ في مراحلها المختلفة بإجمالي 251 تقريرا، ورصد 31 وسيلة إعلامية خلال انتخابات مجلس النواب فى مختلف مراحلها والإعادة بإجمالي 314 تقريرا، ليكون إجمالي حصاد لجنة الرصد إصدار 3412 تقريرا خلال العام.
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